Судье, осудившей Гуцул и Плахотнюка, предложили пост в Высшей судебной палате.

По данным ВСМ, конкурс на замещение вакантных должностей прошёл в рамках заседания пленума 15 июня 2026 года, сообщает unimedia.info

«По итогам оценки кандидатов пленум ВСМ принял решение выдвинуть на должность судей ВСП госпожу Анну Кучереску и госпожу Елену Кроитор», — говорится в сообщении.

Решение было принято на основании набранных баллов, оценки профессиональных досье, уровня добропорядочности и релевантного опыта в сфере правосудия.