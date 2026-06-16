16 Июня 2026, 11:33
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Судье, осудившей Гуцул и Плахотнюка, предложили пост в Высшей судебной палате
Судьи Анна Кучереску и Елена Кроитор были предложены для назначения на должность судей Высшей судебной палаты по итогам конкурса, организованного Высшим советом магистратуры (ВСМ).
По данным ВСМ, конкурс на замещение вакантных должностей прошёл в рамках заседания пленума 15 июня 2026 года, сообщает unimedia.info
«По итогам оценки кандидатов пленум ВСМ принял решение выдвинуть на должность судей ВСП госпожу Анну Кучереску и госпожу Елену Кроитор», — говорится в сообщении.
Решение было принято на основании набранных баллов, оценки профессиональных досье, уровня добропорядочности и релевантного опыта в сфере правосудия.