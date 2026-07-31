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stiri.md logostiri
31 Июля 2026, 16:52
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Суд конфисковал 50 тысяч евро у осужденного за торговлю влиянием

Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы условно за совершение двух эпизодов торговли влиянием.

Суд конфисковал 50 тысяч евро у осужденного за торговлю влиянием.
Суд конфисковал 50 тысяч евро у осужденного за торговлю влиянием.

Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства сумму, эквивалентную 50 тысячам евро, признав эти средства доходом, полученным преступным путем, передает stiri.md

Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, приговор был вынесен 30 июля судом Кишинева (офис Буюканы). Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с условным освобождением от его отбывания и испытательным сроком три года. До вступления приговора в законную силу ему запрещено покидать территорию страны.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства сумму, эквивалентную 50 тысячам евро, признанную результатом преступной деятельности, а также мобильный телефон обвиняемого.

По этому же делу бывший сотрудник Центра по борьбе с торговлей людьми, обвинявшийся по одному эпизоду торговли влиянием, был оправдан. Суд пришел к выводу, что инкриминируемое ему деяние не содержит признаков состава преступления.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, первый эпизод произошел в 2020 году, когда двое обвиняемых якобы потребовали и получили 25 тысяч евро несколькими траншами через родственника человека, проходившего по уголовному делу.

За эти деньги они утверждали, что могут повлиять на сотрудников Центра по борьбе с торговлей людьми Национального инспектората расследований, а также на должностных лиц, чтобы добиться благоприятного решения по уголовному делу.

Во втором эпизоде один из обвиняемых, как утверждает следствие, потребовал и получил еще 25 тысяч евро — также несколькими частями и через тех же посредников. Он заявлял, что имеет влияние на прокуроров одной из территориальных прокуратур и может убедить их принять выгодное решение по другому уголовному делу, возбужденному в отношении того же человека.

Антикоррупционная прокуратура уточнила, что примет решение о возможном обжаловании приговора в Апелляционной палате Центра в установленный законом срок.

Источник
stiri.md logostiri
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