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10 Июля 2026, 20:34
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В Оргееве инструктор автошколы задержан по подозрению в торговле влиянием

Инструктор одной из автошкол муниципия Оргеев стал фигурантом уголовного дела о торговле влиянием, которое расследуют сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами прокуратуры муниципия Бельцы.

В Оргееве инструктор автошколы задержан по подозрению в торговле влиянием.
В Оргееве инструктор автошколы задержан по подозрению в торговле влиянием.

Его подозревают в том, что он требовал и получил от двух кандидатов незаконное денежное вознаграждение за содействие в получении водительских удостоверений, передает cna.md

По данным следствия, инструктор потребовал от двух кандидатов по 600 евро, всего 1 200 евро, заявив, что имеет влияние на сотрудников Отдела регистрации транспортных средств и оформления водительских документов Агентства государственных услуг (АГУ) в Оргееве и может убедить их обеспечить успешную сдачу практического экзамена на получение водительских прав. Передача денег проходила под контролем сотрудников антикоррупционного ведомства.

Сегодня сотрудники НЦБК провели обыски по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле, в результате которых были изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемый задержан на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных лиц.

Ведомство напоминает, что любое лицо считается невиновным до вступления в законную силу окончательного судебного решения.

Источник
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