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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 14:20
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Судья Вероника Купча прошла веттинг после пересчета расходов

Высший совет магистратуры отклонил отчет о повторной оценке Вероники Купча и признал исполняющую обязанности председателя Оргеевского суда прошедшей веттинг.

Судья Вероника Купча прошла веттинг после пересчета расходов.
Судья Вероника Купча прошла веттинг после пересчета расходов.

До этого оценочная комиссия дважды приходила к противоположному выводу, передает rupor.md

Решающим стал пересчет финансовых потоков судьи за 2020 год. После применения показателя расходов для домохозяйства, проживающего в сельской местности, вместо необъяснимой разницы получился положительный остаток в размере 19 260 леев.

При этом вопросы к финансам Купчи полностью не исчезли. За 2013 и 2014 годы сохранилась отрицательная разница на общую сумму 221 187 леев. Однако ВСМ установил, что итоговая сумма необъяснимого имущества за весь проверяемый период не достигает предусмотренного законом порога и поэтому сама по себе не доказывает отсутствие финансовой добросовестности.

На этом основании совет отклонил отчет комиссии, которая предлагала признать Купчу не прошедшей внешнюю оценку.

Первоначальную проверку судья не прошла в декабре 2025 года, после чего ВСМ отправил ее дело на повторное рассмотрение. В июле 2026 года комиссия снова обнаружила проблемы с финансовой добросовестностью и повторно рекомендовала отрицательный результат.

Кроме того, в августе 2024 года Купча не прошла отдельную процедуру Pre-Vetting, когда претендовала на должность члена ВСМ и Коллегии по отбору и карьере судей. Тогда комиссия указала на несоответствие критериям финансовой и этической добросовестности.

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Источник
rupor.md logorupor
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