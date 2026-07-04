Судья Токаюк признан виновным в вождении в нетрезвом виде.

Судья Сорокского суда Геннадий Токаюк признан виновным в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф и лишил права управления транспортными средствами.

Согласно приговору Сорокского суда, вынесенному 3 июля 2026 года, Токаюк оштрафован на 75 тысяч леев. Кроме того, суд аннулировал его водительское удостоверение и обязал выплатить 306 леев судебных издержек, передает tvrmoldova.md

Инцидент произошел 9 октября 2025 года. По данным следствия, судья сел за руль автомобиля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно заключению экспертизы, концентрация алкоголя в крови составляла 2,87 г/л.

Как следует из материалов дела, он проехал около 400 метров, после чего потерял управление, выехал на бордюр и остановился.

Позже Токаюк прошел медицинское освидетельствование в Сорокской районной больнице имени А. Присакаря, где было подтверждено состояние сильного алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, заявив, что за рулем находился не он, а его супруга. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что собранные следствием доказательства, включая показания свидетелей и результаты экспертиз, подтверждают его вину.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.

В настоящее время Геннадий Токаюк отстранен от должности.

В мае 2023 года исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну обратился в Высший совет магистратуры с просьбой дать согласие на уголовное преследование, проведение обыска и привлечение Токаюка к ответственности. Основанием стало подозрение в вынесении заведомо незаконного судебного решения по делу об освобождении криминального авторитета Адриана Никифора.

Однако Высший совет магистратуры отклонил это ходатайство: три члена совета проголосовали «за», пятеро — «против».