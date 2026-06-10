Судья, приговорившая Никанора Чокинэ, подала в суд на НОН.

Судья требует проверить законность акта, изданного ведомством 25 февраля 2026 года, в котором у её семьи было выявлено необоснованное имущество на сумму свыше 739 000 леев, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Согласно национальному порталу судов, дело было зарегистрировано и распределено 10 июня 2026 года. В качестве истца фигурирует также супруг судьи, Сергей Додон.

В документе НОН отмечается, что инспектор по вопросам неподкупности установил наличие необоснованного имущества на общую сумму свыше 739 000 леев. Документ был передан в компетентный суд для рассмотрения возможности конфискации имущества, признанного необоснованным.

В ходе проверок Лилия Лупашко заявила, что в декларации о доходах, поданной 29 марта 2022 года, она указала сумму в 1 млн 151 тыс. 601 лей, принадлежащую её супругу в наличной форме. Судья пояснила, что различия, выявленные НОН, возникли в том числе из-за неуказания доходов, полученных её супругом от одной из шведских компаний. Вместе с тем она отметила, что в предварительные расчеты не была включена сумма в 35 000 евро, полученная в качестве задатка за продажу квартиры, оцененной в 300 000 евро.

27 февраля 2026 года, после вынесения приговора по делу Никанора Чокинэ, Лилия Лупашко объявила, что обжалует акт НОН. Тогда судья заявила, что документ будет подвергнут судебному контролю, и уточнила, что воспользуется своим правом обжаловать его в суде.