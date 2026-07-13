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noi.md logonoi
13 Июля 2026, 19:46
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Бывший вице-председатель Кишинёвского суда уличён в необоснованном имуществе

Процедура контроля, проведённая Национальным органом по неподкупности в отношении бывшего вице-председателя Кишинёвского суда сектора Центр и членов его семьи, установила наличие необоснованного имущества на сумму 301 776 леев.

Бывший вице-председатель Кишинёвского суда уличён в необоснованном имуществе.
Бывший вице-председатель Кишинёвского суда уличён в необоснованном имуществе.

Оно выявлено в результате существенной разницы между приобретённым имуществом, полученными доходами и произведёнными расходами за период 2017–2018 и 2024 годов, передает noi.md

Орган намерен передать дело в суд для рассмотрения вопроса о конфискации необоснованного имущества в размере установленной разницы.

Также принято решение о прекращении мандата, трудовых или служебных отношений в условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

После вступления в силу Акта констатации лицо, подвергшееся контролю, будет лишено права занимать любые должности, указанные в ст. 3, п. (1) Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов, сроком на три года, и внесено в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать должности, предусмотренные данным законом. 

В то же время соответствующее лицо имеет право обжаловать Акт констатации, который на данный момент не является окончательным.

Источник
noi.md logonoi
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