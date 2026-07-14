НОН не будет проверять имущество замглавы Службы госохраны после жалобы о связи с TUX.

Нацорган по неподкупности (НОН) отказался начинать проверку имущества замдиректора Службы госохраны (SPPS) Георге Жосану после жалобы, в которой утверждалось, что он якобы скрыл недвижимость и виртуальные активы, связанные с TUX.

TUX — это платформа для торговли виртуальными активами, которая, по данным прокуратуры, работала в 2024–2025 годах без необходимых лицензий и разрешений, пишет tvrmoldova.md

Следствие утверждает, что платформа активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого и гарантированного заработка. Расследование выявило особо крупные транзакции через связанные с ней электронные кошельки. В апреле 2026 года уголовное дело было передано в суд, при этом расследование в отношении других предполагаемых участников продолжается.

Жалоба, зарегистрированная в НОН 17 июня 2026 года, содержала утверждения о том, что Георге Жосану владеет несколькими квартирами и другой недвижимостью в Молдове и за рубежом, а также виртуальными активами, которые не были указаны в его декларациях о доходах и имуществе.

В ходе предварительной проверки НОН изучило данные из нескольких государственных реестров, включая кадастровый реестр E-Cadastru, Государственный реестр населения, сведения Государственной налоговой службы и системы E-Integritate.

Согласно материалам НОН, Жосану владеет несколькими сельскохозяйственными участками, приобретенными в 2010–2011 годах, а также квартирой, купленной в 2024 году. По его словам, жилье было приобретено за счет ипотечного кредита в размере 2 млн леев, полученного в OTP Bank.

В своих объяснениях по поводу обвинений, связанных с платформой TUX и якобы незадекларированной недвижимостью в Молдове и за ее пределами, Жосану заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

«Он не владел и не владеет виртуальными активами, не занимался их приобретением, торговлей или управлением», — говорится в документе НОН.

Что касается предполагаемой недвижимости в Дубае, Жосану пояснил, что его поездки туда были временными и связаны исключительно с участием в спортивных соревнованиях, в том числе Dubai SWAT Challenge 2025/2026. По его словам, само пребывание в той или иной стране не является доказательством владения недвижимостью.

НОН также проверило ряд объектов, указанных в жалобе. По словам Жосану, часть квартир и другой недвижимости принадлежит его родителям или бывшей супруге и не входит в состав его личного имущества.

Инспектор по неподкупности пришел к выводу, что объяснения чиновника подтверждаются документально, а различий между задекларированным имуществом, доходами и расходами не выявлено.

«Не установлено признаков нарушения законодательства о декларировании имущества и личных интересов», — говорится в заключении НОН.

В результате Национальный орган по неподкупности отказался начинать проверку имущества и личных интересов Георге Жосану.

Осенью 2025 года, после появления информации о возможной причастности сотрудников SPPS к финансовой пирамиде TUX, министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин отказалась комментировать обвинения, предложив журналистам обращаться за информацией об увольнениях в Администрацию президента.

11 ноября президент Майя Санду подписала указы об освобождении от должности директора SPPS Василе Попы и одного из его заместителей Виталия Лупашку.

Параллельно НОН инициировал проверки имущества и личных интересов семи действующих и бывших сотрудников SPPS, в том числе бывшего директора Василе Попы и бывшего заместителя директора Виталия Лупашку.

Бывший сотрудник SPPS Константин Одобеску, один из главных обвиняемых по делу финансовой пирамиды TUX, покончил с собой 8 мая. В декабре 2025 года НОН начал проверку его имущества и личных интересов после жалобы о возможных нарушениях при декларировании активов.

Тогда в ведомстве заявили, что предварительная проверка и анализ представленных документов выявили достаточные основания для проведения углубленного контроля изменений имущественного положения и соответствия между задекларированными доходами и приобретенным имуществом. В НОН также отмечали, что проверка могла затронуть членов семьи, дарителей и лиц, предоставлявших займы.