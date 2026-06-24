Судьи и прокуроры требуют пересмотреть проект реформы зарплат в госсекторе.

Высший совет прокуроров (ВСП) и Высший совет магистратуры (ВСМ) высказались по поводу проекта закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся реформы единой системы оплаты труда в бюджетном секторе.

Оба ведомства заявили о серьезных рисках для статуса, доходов и независимости работников системы правосудия, сообщает logos-press.md

Высший совет прокуроров принял решение дать отрицательное заключение по законопроекту в предложенной форме и потребовал его пересмотра. ВСП аргументирует это тем, что реформа не учитывает конституционный статус прокурора и специфические риски профессии. Кроме того, Совет констатировал, что проект не содержит отдельного анализа воздействия на прокуратуру, не решает проблему привлечения кадров и не предоставляет четких гарантий сохранения текущего уровня доходов прокуроров, а также сотрудников прокуратуры и ВСП. Ведомство обращает внимание, что ненадлежащая оплата труда снизит привлекательность профессии и приведет к оттоку кадров из системы.

Высший совет магистратуры поддерживает необходимость реформы в бюджетном секторе для привлечения персонала в суды, однако указывает на то, что текущий проект недостаточно четко проясняет влияние на доходы в контексте сокращения коэффициентов и неопределенности вокруг базовой ставки.

ВСМ напоминает, что вознаграждение судей в Республике Молдова существенно ниже среднеевропейского уровня, и требует сохранения существующих зарплатных гарантий, четкого установления базовой ставки, включения персонала судов в механизмы надбавок и проведения анализа воздействия реформы. Оба заключения будут направлены в Министерство финансов.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в государственном секторе будет введена новая сетка оплаты труда. Согласно плану поэтапного внедрения реформы, количество базовых ставок будет сокращено до четырех к 2032 году, а на 2034 год запланирован переход к единой базовой ставке. Власти заверяют, что эта мера не приведет к потерям в доходах сотрудников и что большинство из примерно 170 тыс. работников бюджетной сферы получат прибавку к зарплате в размере от 10 до 30 процентов.