Минфин запустил калькулятор для расчёта зарплаты после реформы.

Министерство финансов запустило калькулятор, который позволяет гражданам сравнить доход, получаемый в действующей системе, с предполагаемым доходом в системе, предлагаемой после реформы оплаты труда.

Новый инструмент разработан для того, чтобы предоставить гражданам более чёткое представление об изменениях, предлагаемых реформой оплаты труда, передает moldpres.md

С помощью этого инструмента каждый гражданин может увидеть, как реформа оплаты труда повлияет на него и каким может быть её эффект на его заработную плату.

Проект налоговой политики на 2027 год предусматривает, что личный необлагаемый минимум, предоставляемый работникам, будет преобразован в прямую ежемесячную выплату до 500 леев (увеличение как минимум на 200 леев в месяц) для всех, кто работает легально и имеет несовершеннолетних детей. В то же время подоходный налог на заработную плату будет снижен, а взносы на социальное и медицинское страхование будут изменены.