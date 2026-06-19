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moldpres.md logomoldpres
19 Июня 2026, 22:53
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Минфин запустил калькулятор для расчёта зарплаты после реформы

Министерство финансов запустило калькулятор, который позволяет гражданам сравнить доход, получаемый в действующей системе, с предполагаемым доходом в системе, предлагаемой после реформы оплаты труда.

Минфин запустил калькулятор для расчёта зарплаты после реформы.
Минфин запустил калькулятор для расчёта зарплаты после реформы.

Новый инструмент разработан для того, чтобы предоставить гражданам более чёткое представление об изменениях, предлагаемых реформой оплаты труда, передает moldpres.md

С помощью этого инструмента каждый гражданин может увидеть, как реформа оплаты труда повлияет на него и каким может быть её эффект на его заработную плату.

Проект налоговой политики на 2027 год предусматривает, что личный необлагаемый минимум, предоставляемый работникам, будет преобразован в прямую ежемесячную выплату до 500 леев (увеличение как минимум на 200 леев в месяц) для всех, кто работает легально и имеет несовершеннолетних детей. В то же время подоходный налог на заработную плату будет снижен, а взносы на социальное и медицинское страхование будут изменены.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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