Минфин предлагает ограничить премии и изменить систему надбавок.

Министерство финансов представило детали реформы системы оплаты труда, которая предусматривает увеличение надбавок за научные степени и введение единовременной премии в размере 10 тысяч леев.

Проект направлен на обеспечение большей справедливости в оплате труда, однако вводит более строгие правила начисления надбавок за эффективность работы, сообщает Radio Moldova.

На заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам 22 июня государственный секретарь Министерства финансов Майя Савва уточнила, что ежемесячная надбавка за профессиональную степень будет увеличиваться только в фиксированных суммах начиная с 2028 года. Так, выплаты за наличие научной или научно-педагогической степени будут повышены на сумму от 900 до 1 400 леев.

Для должностей доцента университета и научного сотрудника-доцента надбавка вырастет с 600 до 1 500 леев, а для профессоров университетов, научных профессоров и хабилитированных профессоров выплаты увеличатся с 1 100 до 2 500 леев.

Надбавка за эффективность работы будет предоставляться по новой схеме, пояснила Майя Савва.

«До настоящего времени 99% работников бюджетного сектора получали надбавки за эффективность. Мы предлагаем включить эту 10-процентную надбавку в базовые расчетные показатели заработной платы».

После предложенных изменений право на получение надбавки за эффективность будет иметь не более 45% персонала. Сотрудники, которые получат оценку «отлично», смогут рассчитывать на надбавку от 12% до 15%, а работники с оценкой «очень хорошо» — на надбавку в размере 6%.

Надбавка за укрепление институционального потенциала объединенных органов местного самоуправления останется на прежнем уровне — 30% — и будет выплачиваться до 2030 года.

Говоря о единовременных премиях, Майя Савва отметила, что министерство намерено ограничить их размер, чтобы избежать различий между учреждениями.

«Мы обеспечиваем справедливый подход и предлагаем выплачивать премии в пределах 2% от годового фонда базовой заработной платы, при этом каждый сотрудник сможет получить в течение бюджетного года единовременные премии на сумму до 10 тысяч леев», — пояснила госсекретарь.

Законопроект также предусматривает большую гибкость при привлечении сотрудников на должности, где наблюдается дефицит кадров.

«На основе четких критериев будет утвержден перечень необходимых должностей на определенный срок — до трех лет с возможностью продления еще на два года. Таким образом, в течение пяти лет по отдельным должностям смогут действовать надбавки к зарплате от 10% до 30% для обеспечения заполнения дефицитных вакансий в государственных учреждениях», — пояснила Майя Савва.

В ходе заседания представители профсоюзов обратили внимание на ряд недостатков реформы. В Министерстве финансов заверили, что все высказанные предложения будут проанализированы и, при наличии оснований, учтены в новой редакции закона.