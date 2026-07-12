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noi.md logonoi
12 Июля 2026, 20:30
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Стурза: У некоторых зарплаты исчисляются тысячами евро, но расходы ложатся на плечи молдаван

Бывший премьер-министр Ион Стурза высказался по поводу скандала, связанного с огромными зарплатами на некоторых государственных предприятиях нашей страны.

Стурза: У некоторых зарплаты исчисляются тысячами евро, но расходы ложатся на плечи молдаван.
Стурза: У некоторых зарплаты исчисляются тысячами евро, но расходы ложатся на плечи молдаван.

«Постойте-ка! Я тоже вступаю в ряды «возмущённых»! Но и в ряды завистников, кстати, тоже!» — так начинает свой пост Ион Стурза, передает noi.md

Далее бывший премьер отмечает, что в нашей стране коррупция и деньги решали многие проблемы для определённых чиновников в разные периоды, а также для некоторых представителей СМИ. 

«Некоторые получали дома, автомобили {...}. И да, «независимая» пресса тоже. Многие из тех, кто сегодня постоянно разглагольствует об этике, регулярно получали десятки тысяч в конвертах. Некоторые получали вознаграждение натурой, например, в виде оплаты обучения детей {...}. Я не хочу проводить сравнения. Любая бестактность и любой случай коррупции недопустимы! Но, как говорят в Одессе, почувствуйте разницу {...}», — пишет Ион Стурза. 

Он также отмечает, что, по его мнению, «наибольшее раздражение вызывают доходы тех, кто занимается всевозможными «проектами» и «подразделениями по реализации», якобы финансируемыми донорами и международными финансовыми институтами». 

«Просто на самом деле эти расходы всё равно ложатся на плечи молдаван. Там творится нечто! Зарплаты в тысячи, а порой и в десятки тысяч евро. Большинство из них не облагается налогами. Роскошные офисы, автомобили, зарубежные командировки, суточные {...}. В этих проектах задействованы тысячи, даже десятки тысяч молодых людей с отличным образованием и воспитанием, но многие из них просто бездельничают в кафе. Я всегда говорю им: «Займитесь делом! Жизнь проходит. Сделайте что-нибудь полезное для себя и для общества {...}», — пишет бывший премьер-министр. 

Ион Стурза также подчеркнул, что необходим четкий закон об оплате труда в государственном секторе, в том числе в регулирующих органах. 

«Нужно навести порядок в программах внешней помощи. Нужно… Слишком много забот обрушилось на нас! Приходит новый премьер-министр и новые министры. Надеюсь, они все это решат. Пожелаем им успехов!» — отметил Ион Стурза.

Отметим, что 18 июня директор государственного предприятия MoldATSA Дмитрий Вангели был отстранен от должности после расследования законности и подлинности документов, которые он представил в конкурсном досье на должность руководителя учреждения. 

а фоне ситуации с Вангели 23 июня текущего года кузина президента Майи Санду Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности в государственном предприятии MoldATSA после скандала, разразившегося вокруг её заработной платы. 

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, она заявила, что вернет все суммы, полученные в виде надбавок и доплат к базовой заработной плате за время своей работы в учреждении. Кроме того, выяснилось, что двоюродная сестра главы государства дополнительно получала 4 тысячи евро в месяц в рамках одного из европейских проектов.

Источник
noi.md logonoi
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