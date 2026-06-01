Стурза: "Как мошенникам удаётся так хорошо узнавать личную информацию своих жертв?".

Бывший премьер-министр Ион Стурза сделал несколько проницательных комментариев в социальных сетях относительно масштабов явления телефонного и онлайн-мошенничества.

Об этом пишет noi.md

«Ещё раз о мошенничестве и аферах в Республике Молдова. Сумма заявленного ущерба за шесть месяцев превысила 15 миллионов евро. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На самом деле, я думаю, эту цифру можно умножить на два или даже на три. Речь уже идёт о сотнях миллионов евро, то есть миллиардах леев.

Молдаване оказались одной из самых уязвимых мишеней мошенников на международном уровне, с рекордно высоким уровнем "проникновения" мошенничества. В какой-то степени это объяснимо: мы бедное общество, с недостаточным уровнем образования и, порой, с чрезмерной уверенностью в собственных силах. Высокомерные – что тут скажешь. Многие игнорируют предупреждения и считают, что с ними этого не может случиться. Ага…» – пишет Ион Стурза.

Бывший премьер-министр также отмечает: «Молодые люди, в погоне за быстрой прибылью, попадают в ловушку схем с криптовалютами и сомнительными онлайн-платформами. Пожилые же легко становятся жертвами телефонных звонков и различных эмоциональных манипуляций».

«Однако существует и системная проблема, о которой нам необходимо говорить. Слабое и коррумпированное государство создает благодатную почву для подобных явлений. Так называемые кол-центры хорошо известны в Кишинёве. О многих из них говорят уже много лет. Некоторые работают под прикрытием, казалось бы, законной деятельности — диспетчерские службы, IT-сервисы, служба поддержки клиентов и другие.

Вокруг них вращаются персонажи из криминального мира, люди с политическими связями, а иногда и представители диаспоры, предпочитающие играть роль невиновных. Также известно о "крышевании" со стороны прокуроров и полицейских. К этому уравнению добавляются вопросы о безопасности данных. Как мошенники так хорошо узнают личную информацию жертв?

Откуда они знают о счетах, транзакциях, кредитах, уязвимостях или потребительских привычках? Кто предоставляет эти базы данных? Трудно поверить, что вся эта информация получена исключительно случайными методами. Банки, операторы связи, финансовые учреждения и регулирующие органы должны дать чёткие и прозрачные ответы на эти вопросы. Откуда? И не нужно прятаться за лозунгом "мы лучшие в мире"...» — подчеркивает Стурза.

По его словам, «проблема требует скоординированного подхода на уровне правительства, парламента, регулирующих органов и правоохранительных органов».

«Это не шутка. Пока что потери на социальном уровне ещё терпимы. Но если это явление будет продолжать распространяться, и суммы потерь будут расти в геометрической прогрессии, последствия могут стать крайне серьёзными. Люди, потерявшие все свои сбережения, реагируют не только смирением. Возникают гнев, недоверие и социальная напряженность. Нужны ли нам погромы?! Я думаю, мы уже говорим об экономической и социальной безопасности, которую необходимо рассматривать как чрезвычайную ситуацию национального масштаба {...}» — отметил бывший премьер-министр.