В парламенте ищут механизмы борьбы с телефонным мошенничеством.

Слушания, посвященные проблеме, которая в последнее время приобрела особую актуальность, состоятся 12 июня 2026 года. Мероприятие организовано Комиссией по экономике, бюджету и финансам в сотрудничестве с Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Главная цель дискуссий — оценка текущей ситуации в стране, анализ эффективности мер, принятых государственными органами для защиты граждан, и разработка новых механизмов для предотвращения киберпреступлений, передает logos-pres.md

Инициатива продиктована растущими рисками, на которые неоднократно указывали представители власти. Ранее в эфире подкаста Jurnal Politic президент Майя Санду призвала граждан к максимальной бдительности. Глава государства подчеркнула, что, несмотря на проводимые информационные кампании, многие продолжают попадаться на уловки преступников. Президент пояснила, что зачастую подобные схемы координируются из-за рубежа, что делает возврат средств крайне сложной задачей, поэтому профилактика и осмотрительность остаются важнейшими средствами защиты.

В этой связи Майя Санду предложила простой алгоритм безопасности: при получении подозрительных звонков гражданам рекомендуется немедленно прекращать разговор. Прежде чем совершать какие-либо финансовые операции, важно перепроверить информацию и посоветоваться с близкими, членами семьи или представителями местных властей.