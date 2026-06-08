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moldpres.md logomoldpres
8 Июня 2026, 18:14
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Телефонные мошенники выманили у граждан более 3 миллионов леев всего за три дня

Генеральный инспекторат полиции в период с 5 по 7 июня текущего года зарегистрировал 22 случая телефонного мошенничества, в результате которых был причинён общий ущерб в размере более 3 миллионов леев.

Телефонные мошенники выманили у граждан более 3 миллионов леев всего за три дня.
Телефонные мошенники выманили у граждан более 3 миллионов леев всего за три дня.

Кроме того, благодаря бдительности граждан было предотвращено 465 попыток мошенничества, передает moldpres.md

Как сообщили в ГИП, в шести случаях жертв убедили оформить кредиты, чтобы затем перевести деньги злоумышленникам.

«Наибольший заявленный ущерб составляет 923 000 леев. С 77-летней жительницей столицы связались неизвестные, которые представились сотрудниками официальных учреждений. Под предлогом замены электрического счётчика они убедили её перевести крупные суммы денег. Денежные средства были получены через курьеров», — уточнили в ГИП.

В большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками Национального банка Молдовы или банковских учреждений. Они требуют перевода денег или оформления кредитов. Лица старше 55 лет остаются наиболее уязвимой категорией.

ГИП вновь обращается к гражданам с просьбой проявлять предельную осторожность, не передавать деньги незнакомым лицам, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях. В случае попыток мошенничества граждан призывают немедленно обращаться в полицию.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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