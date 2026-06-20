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noi.md logonoi
20 Июня 2026, 12:14
12
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Чуботару: Мошенники сказали, что доставят посылку прямо в парикмахерскую, где я находилась

Эксперт по борьбе с коррупцией Кристина Чуботару поделилась в социальных сетях своим опытом общения с мошенниками, которые связывались с ней по телефону под разными предлогами.

Чуботару: Мошенники сказали, что доставят посылку прямо в парикмахерскую, где я находилась.
Чуботару: Мошенники сказали, что доставят посылку прямо в парикмахерскую, где я находилась.

Об этом пишет noi.md

«Мне позвонили из компании Premier Energy и сказали, что должен приехать техник для проверки счётчика. Меня спросили, когда я могу быть дома. Я сказала им, что не могу ждать весь день их техников.

Они сказали, что мне не нужно оставаться весь день: мы договоримся о часе, они приедут ровно в это время, и проверка займёт 5 минут. Я спрашиваю: «Вы действительно из Premier Energy? Сейчас звонит много мошенников».

 Они отвечают, что, конечно же, они из Premier Energy и что они не запрашивают данные из моих документов. (Только дело в том, что меня нет ни в одном документе Premier Energy, потому что договор был заключен другим лицом, счета приходят на имя этого лица, и его контактные данные связаны с поставщиком электроэнергии. Но я не говорю позвонившей женщине об этом, так же, как не говорю ей, что у меня в доме нет электросчётчика). Затем я получаю сообщение от FORZA с кодом и просьбой никому его не сообщать. 

Позвонившая женщина говорит, что отправила мне автоматическое сообщение через их электронную систему FORZA с номером запроса на вызов мастера, и что мне нужно сообщить ей этот код, чтобы указать его в запросе. Я спрашиваю её, почему она не знает этот код, если она отправила его мне. Кроме того, я не отправляла никакого запроса, это они мне позвонили. Она говорит, что система электронная и что она не видит этот номер, но если я ей не скажу, номер моего запроса может совпасть с номером соседей.

Я ей говорю: «Спасибо, тогда мне это не нужно. До свидания». Мошенница, раздраженная, тут же перезванивает с другого номера и начинает кричать в трубку, что в этом случае электроснабжение будет немедленно отключено!!! {...}» — сообщила Кристина Чуботару в социальных сетях. 

Она уточнила, что это был не первый звонок, в котором она получала сообщения с кодами от FORZA. 

«Я точно не знаю, что такое FORZA, предполагаю, что это сервис, через который вы даёте согласие мошенникам на доступ к определённым конфиденциальным данным. Ранее мне звонил человек, представившийся сотрудником "Почты Молдовы". 

Он хотел доставить посылку из Налоговой инспекции прямо в парикмахерскую (когда я сказала ему, что заеду на почту за посылкой, он ответил, что в этом нет необходимости, курьеры приедут прямо туда, где я нахожусь; я сказала, что я в парикмахерской, и он сказал, что отправит курьера в парикмахерскую через 15 минут, даже не спросив адрес парикмахерской); мне нужно было просто сообщить ему код, полученный через FORZA.

Затем, когда я отказалась, мне сказали, что я возьму на себя все последствия налогового гнева, так и не узнав, что было в посылке! И это при том, что я приехала в парикмахерскую прямо из Налоговой инспекции, где только что подала декларации. {...}» — добавила Кристина Чуботару.

На основании этих ситуаций эксперт по борьбе с коррупцией пришла к определённым выводам в отношении мошенников, которые с ней связывались. «Что общего у мошенников (по крайней мере в моем случае): 1. Они говорят по-русски. Часто у них украинский акцент (произносят «h» вместо «g»), хотя и не обязательно. В целом, они говорят по-русски иначе, чем молдаване. Я спросила мошенника из так называемой "Почты Молдовы", почему у него украинский акцент. Он обиженно спросил меня: «А вы что-то имеете против украинцев?!». Я ответила, что мне нравятся украинцы, но не мошенники: «Я ничего не имею против украинцев, я против мошенников». После этого он повесил трубку. 2. Они знают ваше имя. Позвонив, они обратились ко мне: «госпожа Кристина». 3. Во время разговора вы получаете сообщения от FORZA. Вы получаете код и предупреждение не сообщать его никому, но мошенник настаивает на том, чтобы вы его ему передали, иначе будут последствия для вас от налогового органа, почты или электроэнергетической компании. 

UPDATE: FORZA — это платформа для онлайн-кредитования. Я точно не знаю, какую операцию они пытались совершить, используя мой номер телефона, но код, полученный по SMS, был кодом аутентификации, который меня настойчиво просили сообщить», — отметила Кристина Чуботару.

Напомним, что начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану предупреждает, что методы, применяемые авторами телефонных и онлайн-мошенничеств, становятся все более сложными, в том числе с использованием искусственного интеллекта. 

Глава ГИП обратил внимание на новую форму мошенничества, которая заключается в клонировании голоса человека с помощью искусственного интеллекта. По его объяснениям, преступники могут связаться с настоящим владельцем телефонного номера, записать его голос, после чего он его воспроизводит и использует в своих попытках мошенничества. 

По словам главы ГИП, ущерб, причинённый онлайн- и телефонным мошенничеством, за первые пять месяцев 2026 года превысил 157 миллионов молдавских леев, что эквивалентно 7,7 миллиона евро.

Источник
noi.md logonoi
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