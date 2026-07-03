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noi.md logonoi
3 Июля 2026, 10:11
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Страховщики в Молдове обязаны предоставлять клиентам новый документ

Начиная с 25 июня 2026 года потребителям доступен новый инструмент, который поможет им лучше понимать и легче сравнивать страховые продукты, предлагаемые страховыми компаниями.

Страховщики обязаны предоставлять клиентам новый документ.
Страховщики обязаны предоставлять клиентам новый документ.

Перед подписанием договора общего страхования потребителю бесплатно предоставляется информационный документ о страховом продукте, передает noi.md со ссылкой на bizlaw.md

Как сообщает Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), документ простым и доступным языком отвечает на наиболее важные вопросы, которые каждый потребитель должен прояснить перед заключением договора страхования: 

• Какой это вид страхования? 

• Какие риски покрывает страховка? 

• Какие случаи не покрываются страховкой? 

• Существуют ли ограничения страхового покрытия? 

• На какой территории действует страховка? 

• Каковы обязанности потребителя? 

• Когда, каким образом и в каком размере производится оплата страховки? 

• Когда начинается и прекращается страховая защита? 

• При каких условиях договор может быть расторгнут? 

Информация представлена в отдельных разделах и в стандартизированном порядке, едином для всех страховых продуктов, и сопровождается легко узнаваемыми пиктограммами. 

Таким образом, потребители смогут быстрее определить, какие риски покрываются страховкой, какие случаи исключены из покрытия и каковы основные обязательства сторон.

В НКФР уточнили, что информационный документ о страховом продукте в краткой форме содержит сведения об основных покрываемых рисках, исключениях, ограничениях и обязательствах, связанных с конкретным страховым продуктом. При этом он не заменяет договор страхования и его полные условия.

Источник
noi.md logonoi
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