Страховщики в Молдове обязаны предоставлять клиентам новый документ

Начиная с 25 июня 2026 года потребителям доступен новый инструмент, который поможет им лучше понимать и легче сравнивать страховые продукты, предлагаемые страховыми компаниями.

Перед подписанием договора общего страхования потребителю бесплатно предоставляется информационный документ о страховом продукте, передает noi.md со ссылкой на bizlaw.md

Как сообщает Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), документ простым и доступным языком отвечает на наиболее важные вопросы, которые каждый потребитель должен прояснить перед заключением договора страхования:

• Какой это вид страхования?

• Какие риски покрывает страховка?

• Какие случаи не покрываются страховкой?

• Существуют ли ограничения страхового покрытия?

• На какой территории действует страховка?

• Каковы обязанности потребителя?

• Когда, каким образом и в каком размере производится оплата страховки?

• Когда начинается и прекращается страховая защита?

• При каких условиях договор может быть расторгнут?

Информация представлена в отдельных разделах и в стандартизированном порядке, едином для всех страховых продуктов, и сопровождается легко узнаваемыми пиктограммами.

Таким образом, потребители смогут быстрее определить, какие риски покрываются страховкой, какие случаи исключены из покрытия и каковы основные обязательства сторон.

В НКФР уточнили, что информационный документ о страховом продукте в краткой форме содержит сведения об основных покрываемых рисках, исключениях, ограничениях и обязательствах, связанных с конкретным страховым продуктом. При этом он не заменяет договор страхования и его полные условия.