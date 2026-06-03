3 Июня 2026, 15:55
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Фермеры подали более 2200 заявок на компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо
Агентство по сельскохозяйственным интервенциям и выплатам объявило о завершении процесса приема заявок, поданных в рамках конкурса на получение финансовой помощи для компенсации акцизных сборов на дизельное топливо.
Заявки подавались с 11 мая по 2 июня 2026 года в соответствии с Постановлением Правительства № 212/2026 о выделении финансовых средств на оказание данной поддержки, передает stiri.md
В общей сложности было получено 2244 заявки.
Для реализации данного инструмента поддержки из Государственного резервного фонда было выделено 110 миллионов леев.
Право на получение помощи имеют фермеры и государственные учреждения в области сельскохозяйственных исследований и инноваций.