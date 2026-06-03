Фермеры подали более 2200 заявок на компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо.

Заявки подавались с 11 мая по 2 июня 2026 года в соответствии с Постановлением Правительства № 212/2026 о выделении финансовых средств на оказание данной поддержки, передает stiri.md

В общей сложности было получено 2244 заявки.



Для реализации данного инструмента поддержки из Государственного резервного фонда было выделено 110 миллионов леев.



Право на получение помощи имеют фермеры и государственные учреждения в области сельскохозяйственных исследований и инноваций.