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stiri.md logostiri
3 Июня 2026, 15:55
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Фермеры подали более 2200 заявок на компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо

Агентство по сельскохозяйственным интервенциям и выплатам объявило о завершении процесса приема заявок, поданных в рамках конкурса на получение финансовой помощи для компенсации акцизных сборов на дизельное топливо.

Фермеры подали более 2200 заявок на компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо.
Фермеры подали более 2200 заявок на компенсацию акцизных сборов на дизельное топливо.

Заявки подавались с 11 мая по 2 июня 2026 года в соответствии с Постановлением Правительства № 212/2026 о выделении финансовых средств на оказание данной поддержки, передает stiri.md

В общей сложности было получено 2244 заявки.

Для реализации данного инструмента поддержки из Государственного резервного фонда было выделено 110 миллионов леев.

Право на получение помощи имеют фермеры и государственные учреждения в области сельскохозяйственных исследований и инноваций.

Источник
stiri.md logostiri
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