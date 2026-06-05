Семьи, пострадавшие от наводнений в Каларашском районе, получат по 6 200 леев.

Средства выделены органами местного публичного управления второго уровня. На эти цели были направлены все имеющиеся средства районного резервного фонда, передает logos-pres.md

Решение о предоставлении этой финансовой поддержки было одобрено на заседании районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям района. Общая сумма составила 186 тыс. леев.

Распределение средств охватило 30 семей из четырех населенных пунктов района: Мындра, Бравича, Деренеу и Онишкань. Местная администрация заверила, что продолжает внимательно следить за нуждами граждан.

Ранее центральные власти заявляли, что расходы, вызванные проливными дождями и наводнениями в Каларашском, Страшенском, Унгенском, Криулянском районах, в первую очередь будут покрываться из бюджетов органов местного публичного управления. Правительство же планирует вмешаться только в тех случаях, когда затраты невозможно будет покрыть на местном уровне.

«Нам предстоит оценить, какая часть этого финансового бремени ляжет на местные бюджеты, так как не стоит забывать: ежегодно в них закладываются суммы на случай чрезвычайных ситуаций», — заявил Сергей Дьякону, глава Национального центра по управлению кризисами.

Напомним, проливные дожди 22–23 мая привели к чрезвычайной ситуации в Каларашском районе после прорыва местной дамбы в селе Хыржаука. В селе Деренеу 48-летний мужчина утонул рядом со своим домом, запутавшись в ветвях деревьев и не сумев выбраться. Еще один мужчина 45 лет утонул в реке в селе Пырлица Унгенского района во время рыбалки.