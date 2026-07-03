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Infotag.md logoInfotag
3 Июля 2026, 16:00
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Стояногло: Рынок крипты в Молдове отдали на откуп силовикам

Рынок крипты в Молдове до сих пор не урегулирован. Вместо понятных правил эту сферу фактически отдали на откуп силовикам. В результате людей можно преследовать по любому поводу - от отмывания денег до неуплаты налогов.

Стояногло: Рынок крипты в Молдове отдали на откуп силовикам.
Стояногло: Рынок крипты в Молдове отдали на откуп силовикам.

Такое мнение высказал в соцсетях депутат парламента, бывший генпрокурор Александр Стояногло, передает infotag.md

«Несколько лет назад молодого предпринимателя вынудили уехать из страны из-за криптодеятельности. Сегодня он занимается тем же в Дубае, легально зарабатывает и платит налоги государству, которое оказалось умнее. Так Молдова экспортирует деньги, бизнес и людей вместо того, чтобы привлекать инвестиции и пополнять бюджет. Хотя решение очевидно: создать прозрачные правила по примеру успешного IT-сектора, который уже обеспечивает около 8% ВВП», - считает он.

По его словам, «пока же сотни дел, связанных с криптовалютами, годами лежат без движения и не доходят до суда, хотя за каждым таким делом стоят конкретные люди, достаточно богатые, которые могут быть источником чьих-то интересов». 

«Экономику так не развивают. Правоохранительная система должна бороться с преступностью, а не подменять собой экономическую политику государства», - убежден оппозиционный депутат.

Источник
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