Стартует электрификация железнодорожной линии, соединяющей Румынию с Молдовой.

На электрификацию железной дороги между Яссами и границей с Республикой Молдова выделено 500 млн румынских леев (почти 2 млрд молдавских леев).

Работы будут финансироваться на 50% из европейских фондов (в рамках программы Connecting Europe Facility), а оставшаяся часть будет покрыта из государственного бюджета Румынии, пишет logos-pres.md

Суть будущих модификаций порталу RFI România разъяснил активист Адриан Ковэсняну из ассоциации Moldova vrea autostradă.

В настоящее время электрифицирован только участок Яссы – Сокола (6,3 км), в то время как примерно 17 км между Соколой и Унгень эксплуатируются на неэлектрифицированной инфраструктуре. Важным аргументом, приводимым Железной дорогой Румынии, является стратегическое положение этой линии. Маршрут представляет собой основное железнодорожное сообщение между автомагистралью 500 и границей с Республикой Молдова и включен в новый европейский транспортный коридор Балтийское море – Черное море – Эгейское море.

«Фактически, этот подход является частью более масштабного проекта полной модернизации, и сейчас мы находимся на первом этапе. Мы надеемся, что тендер будет объявлен в ближайшее время, а его реализация, возможно, начнется максимум через полтора года», — сказал Адриан Ковэсняну – «То есть, мы находимся на этапе поэтапного осуществления этих инвестиций, и в следующем бюджетном периоде будут выделены значительные ресурсы, чтобы и в нашем регионе мы могли ездить на более высоких скоростях, от 120 до 160 км/ч».

Условием Европейского союза является наличие единого европейского ориентира, иначе инвестиции в Республику Молдова не будут финансироваться.