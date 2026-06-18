Роберта Метсола об унире: Молдова должна сама решать своё будущее.

Председатель Европарламента заявила, что только граждане Молдовы вправе определять своё будущее, включая возможное объединение с Румынией. Так она прокомментировала дискуссии о «плане Б» в случае застоя в переговорах с ЕС.

Роберта Метсола подчеркнула: несмотря на попытки дестабилизации и кампании по дезинформации, граждане Молдовы продолжают поддерживать европейский путь. Она также упомянула недавний визит Майи Санду в Страсбург, где президент была награждена Европейским орденом "За заслуги", пишет realitatea.md

«Молдова сама определяет своё будущее. В прошлом месяце я принимала президента Майю Санду в Европарламенте в Страсбурге, где она получила Европейский орден "За заслуги" — в знак признания граждан Молдовы и их непоколебимой приверженности европейскому курсу. Несмотря на постоянные попытки разделить и дестабилизировать общество, включая кампании по дезинформации, молдаване продолжают выбирать европейское будущее. Мы видим их решимость. И мой посыл этим гражданам: мы рядом с вами», — заявила Метсола в интервью для NewsMaker.

Напомним, что ранее Майя Санду не исключала поддержки объединения с Румынией в качестве «плана Б» в случае застоя в переговорах с ЕС, если граждане поддержат это на референдуме.