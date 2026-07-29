МИД: За рулем автоцистерны, попавшей в ДТП в Румынии, находился гражданин Молдовы
Министерство иностранных дел (МИД) сообщило подробности серьезной аварии в Румынии, в результате которой цистерна с бензином, зарегистрированная в Молдове, сгорела дотла после столкновения с экскаватором-погрузчиком.
По данным МИД, водитель автоцистерны - гражданин Молдовы. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу, пишет unimedia.info
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, авария произошла после столкновения бензовоза с экскаватором-погрузчиком. В результате удара цистерна загорелась.
Водитель бензовоза получил легкие травмы и был доставлен в Клиническую больницу скорой помощи Святого апостола Андрея в Констанце, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Власти уточнили, что в результате аварии других пострадавших нет.
Напомним, что ДТП произошло 28 июля на трассе DN2A, на выезде из города Хыршова в направлении Констанцы.