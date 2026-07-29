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unimedia.info logounimedia
29 Июля 2026, 10:16
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МИД: За рулем автоцистерны, попавшей в ДТП в Румынии, находился гражданин Молдовы

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило подробности серьезной аварии в Румынии, в результате которой цистерна с бензином, зарегистрированная в Молдове, сгорела дотла после столкновения с экскаватором-погрузчиком.

МИД: За рулем автоцистерны, попавшей в ДТП в Румынии, находился гражданин Молдовы.
МИД: За рулем автоцистерны, попавшей в ДТП в Румынии, находился гражданин Молдовы.

По данным МИД, водитель автоцистерны - гражданин Молдовы. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу, пишет unimedia.info

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, авария произошла после столкновения бензовоза с экскаватором-погрузчиком. В результате удара цистерна загорелась.

Водитель бензовоза получил легкие травмы и был доставлен в Клиническую больницу скорой помощи Святого апостола Андрея в Констанце, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Власти уточнили, что в результате аварии других пострадавших нет.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля на трассе DN2A, на выезде из города Хыршова в направлении Констанцы.

Источник
unimedia.info logounimedia
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