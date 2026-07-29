МИД: За рулем автоцистерны, попавшей в ДТП в Румынии, находился гражданин Молдовы.

По данным МИД, водитель автоцистерны - гражданин Молдовы. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу, пишет unimedia.info

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, авария произошла после столкновения бензовоза с экскаватором-погрузчиком. В результате удара цистерна загорелась.

Водитель бензовоза получил легкие травмы и был доставлен в Клиническую больницу скорой помощи Святого апостола Андрея в Констанце, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Власти уточнили, что в результате аварии других пострадавших нет.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля на трассе DN2A, на выезде из города Хыршова в направлении Констанцы.