В Леова во время ремонта дороги нашли гранату времён Второй мировой войны

В городе Леова 16 июня во время работ по прокладке тротуара была обнаружена граната, вероятно, времён Второй мировой войны.

В Леова во время ремонта дороги нашли гранату времён Второй мировой войны.