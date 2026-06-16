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tv8.md logotv8
16 Июня 2026, 15:48
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В Леова во время ремонта дороги нашли гранату времён Второй мировой войны

В городе Леова 16 июня во время работ по прокладке тротуара была обнаружена граната, вероятно, времён Второй мировой войны.

В Леова во время ремонта дороги нашли гранату времён Второй мировой войны.
В Леова во время ремонта дороги нашли гранату времён Второй мировой войны.

Территорию оцепили, на место вызвали саперов для обезвреживания и изъятия взрывоопасного предмета, пишет tv8.md

По словам мэра города Александра Бужоряна, предмет нашли случайно, когда снимали слой земли на улице Штефана чел Маре для заливки тротуара. 

После проверки взрывоопасного предмета, сапёры примут решение, вывозить его на полигон или уничтожить на месте.

Источник
tv8.md logotv8
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