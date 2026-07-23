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Point.md logoPoint
23 Июля 2026, 13:26
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В Кишиневе выявили 10 случаев попрошайничества: просили деньги, симулируя инвалидность

В Кишиневе полиция продолжает проводить мероприятия по предупреждению и пресечению попрошайничества, чтобы сократить масштабы этого явления.

В Кишиневе выявили 10 случаев попрошайничества: просили деньги, симулируя инвалидность.
В Кишиневе выявили 10 случаев попрошайничества: просили деньги, симулируя инвалидность.

Сообщается, что в ходе проверок, проведенных в последние дни в секторах Центр и Ботаника, правоохранители задокументировали 10 случаев попрошайничества. Установлено, что их участниками были люди в возрасте от 27 до 51 года, которые, по данным полиции, симулировали инвалидность или выдавали себя за людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы вызвать сочувствие прохожих и получить деньги.

В одном из случаев 35-летняя женщина представлялась матерью человека с инвалидностью и просила у прохожих деньги. Однако она не смогла предоставить документы, подтверждающие достоверность своих слов.

Все выявленные лица были привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает граждан не поощрять попрошайничество и оказывать помощь через реальные, проверенные и ответственные формы поддержки тем, кто действительно оказался в сложной жизненной ситуации.

Источник
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