Спасатели дали рекомендации из-за надвигающихся ливней и града.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население строго соблюдать правила безопасности во время гроз, ливней и шквалистого ветра, передает rupor.md

По данным спасателей, в период ухудшения погодных условий рекомендуется избегать пребывания на открытой местности, не укрываться под деревьями, столбами электропередачи и слабыми конструкциями, а также не парковать автомобили в потенциально опасных зонах. Особое внимание граждан просят уделить детям, которые в период каникул проводят больше времени на улице.

Также гражданам напоминают о рисках, связанных с оборванными линиями электропередачи и затопленными участками дорог. В случае непогоды рекомендуется находиться в капитальных зданиях, закрыть окна и по возможности ограничить передвижения.

Спасатели подчеркивают, что в условиях сильных осадков и ветра необходимо избегать пересечения затопленных участков дорог, а также не приближаться к водоёмам.

В экстренных случаях граждан просят обращаться по номеру 112.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности. Ожидается нестабильная атмосфера, кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни с количеством осадков 15–30 л/м², град, а также шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с. На следующий день сохраняется риск продолжительных дождей с накоплением осадков до 45 л/м² и грозовой активностью на большей части территории страны.