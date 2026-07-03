theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
3 Июля 2026, 20:08
801
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гражданам Молдовы дали рекомендации в связи с усилением ветра 3 и 4 июля

В Молдове синоптики объявили желтый код из-за усиления ветра. Предупреждение актуально с вечера пятницы до вечера субботы.

Гражданам Молдовы дали рекомендации в связи с усилением ветра 3 и 4 июля.
Гражданам Молдовы дали рекомендации в связи с усилением ветра 3 и 4 июля.

При сильном, порывистом ветре, следует срочно укрыться в здании. Если нет такой возможности, то в автомобиле, но на удалении от линий электропередач и деревьев, которые могут упасть на транспортное средство, передает tv8.md

Лучше отменить запланированные поездки или прогулки, если нет крайней необходимости.

Также важно:

  • во время и после сильного ветра нельзя находиться под высокими зданиями и иными сооружениями. Необходимо держаться подальше от строительных площадок, столбов, рекламных щитов, деревьев и других шатких объектов, которые потенциально могут упасть на землю;
  • не прикасаться к порванным проводам и не наступать на них. Информировать об их находке компетентные службы;
  • водителей просят быть осторожными на дорогах, особенно в сельской местности, а также на перекрёстках с крупногабаритным транспортом и на выездах из лесных участков;
  • мотоциклистам и велосипедистам рекомендовано воздержаться от поездок, так как сильный ветер может создать угрозу устойчивости транспортных средств.

Находясь дома, рекомендуется плотно закрыть окна и двери, чтобы они не захлопнулись от сквозняка и не нанесли травмы.

Не оставляйте детей без присмотра в непогоду, дома, а тем более на улице.

Во время действия предупреждения не исключены перебои с электричеством. Желательно заранее зарядить смартфоны и повербанки, чтобы иметь возможность вызвать спасателей.

При экстренных ситуациях обращайтесь по номеру 112.

Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте