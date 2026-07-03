Гражданам Молдовы дали рекомендации в связи с усилением ветра 3 и 4 июля.

В Молдове синоптики объявили желтый код из-за усиления ветра. Предупреждение актуально с вечера пятницы до вечера субботы.

При сильном, порывистом ветре, следует срочно укрыться в здании. Если нет такой возможности, то в автомобиле, но на удалении от линий электропередач и деревьев, которые могут упасть на транспортное средство, передает tv8.md

Лучше отменить запланированные поездки или прогулки, если нет крайней необходимости.

Также важно:

во время и после сильного ветра нельзя находиться под высокими зданиями и иными сооружениями. Необходимо держаться подальше от строительных площадок, столбов, рекламных щитов, деревьев и других шатких объектов, которые потенциально могут упасть на землю;

не прикасаться к порванным проводам и не наступать на них. Информировать об их находке компетентные службы;

водителей просят быть осторожными на дорогах, особенно в сельской местности, а также на перекрёстках с крупногабаритным транспортом и на выездах из лесных участков;

мотоциклистам и велосипедистам рекомендовано воздержаться от поездок, так как сильный ветер может создать угрозу устойчивости транспортных средств.

Находясь дома, рекомендуется плотно закрыть окна и двери, чтобы они не захлопнулись от сквозняка и не нанесли травмы.

Не оставляйте детей без присмотра в непогоду, дома, а тем более на улице.

Во время действия предупреждения не исключены перебои с электричеством. Желательно заранее зарядить смартфоны и повербанки, чтобы иметь возможность вызвать спасателей.

При экстренных ситуациях обращайтесь по номеру 112.