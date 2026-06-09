Молдавские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту.

В старшей категории Михаил Мунтян, соревновавшийся в весовой категории до 84 кг с гирей 32 кг, показал одни из лучших результатов соревнований, став чемпионом мира в трёх дисциплинах: длинный цикл (10 минут), рывок (12 минут) и длинный цикл (30 минут). Николае Франгу также завоевал две золотые медали в рывке (12 минут) и длинном цикле (30 минут), а ещё добавил к ним бронзовую медаль в весовой категории до 74 килограммов с гирей 32 кг, передает rupor.md

Два представителя Республики Молдова, Максим Корней и Александру Кравец, также стали чемпионами мира, в дисциплинах с гирей 24 кг. Корней завоевал два титула чемпиона мира, а Кравец победил в рывке (12 минут).

В категории «юниоры» титулы чемпионов мира завоевали Александр Зибрицкий, Михаил Мунтян и Иоан Суркичин. В то же время Максим Лучко поднялся на вторую ступень пьедестала почета в метательных дисциплинах (30 минут).

В то же время в категории «мастера» Николай Бырлиба и Михаил Супрович стали чемпионами мира в двух дисциплинах каждый, а Виктор Граур завоевал золотую и бронзовую медали. Виктор Фринюк завершил список достижений молдавской делегации серебряной и бронзовой медалями.

Благодаря этим результатам, национальная сборная Республики Молдова заняла шестое место в общем командном зачёте.