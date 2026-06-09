theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 22:42
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту

Молдавские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту, проходившем в Chișinău Arena. Они поднялись на пьедестал почета во всех возрастных категориях.

Молдавские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту.
Молдавские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту.

В старшей категории Михаил Мунтян, соревновавшийся в весовой категории до 84 кг с гирей 32 кг, показал одни из лучших результатов соревнований, став чемпионом мира в трёх дисциплинах: длинный цикл (10 минут), рывок (12 минут) и длинный цикл (30 минут). Николае Франгу также завоевал две золотые медали в рывке (12 минут) и длинном цикле (30 минут), а ещё добавил к ним бронзовую медаль в весовой категории до 74 килограммов с гирей 32 кг, передает rupor.md

Два представителя Республики Молдова, Максим Корней и Александру Кравец, также стали чемпионами мира, в дисциплинах с гирей 24 кг. Корней завоевал два титула чемпиона мира, а Кравец победил в рывке (12 минут).

В категории «юниоры» титулы чемпионов мира завоевали Александр Зибрицкий, Михаил Мунтян и Иоан Суркичин. В то же время Максим Лучко поднялся на вторую ступень пьедестала почета в метательных дисциплинах (30 минут).

В то же время в категории «мастера» Николай Бырлиба и Михаил Супрович стали чемпионами мира в двух дисциплинах каждый, а Виктор Граур завоевал золотую и бронзовую медали. Виктор Фринюк завершил список достижений молдавской делегации серебряной и бронзовой медалями.

Благодаря этим результатам, национальная сборная Республики Молдова заняла шестое место в общем командном зачёте.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте