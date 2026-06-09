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Infotag.md logoInfotag
9 Июня 2026, 21:50
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Молдова меняет парадигму развития сельского хозяйства с помощью новой стратегии

Заместитель генерального секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Инна Бутучел заявила на Radio Moldova, что данную стратегию министерство тщательно прорабатывало и готовило более двух лет.

Молдова меняет парадигму развития сельского хозяйства с помощью новой стратегии.
Молдова меняет парадигму развития сельского хозяйства с помощью новой стратегии.

«Стратегия является тем документом, который больше и дольше всего консультировался с различными профильными ассоциациями. Я могу сказать, что более чем у 160 ассоциаций была реальная возможность внести в этот важный документ свои предложения и идеи для изменения программы финансирования аграрного сектора», - отметила она, передает infotag.md

По ее словам, Молдова постепенно будет переходить к прямому финансированию в сельском хозяйстве, приводя свои политики к нормам и стандартам стран Европейского союза (ЕС).

Стратегия, рассчитанная до 2030 г. включительно, предлагает три направления финансовой поддержки государством аграрного сектора: прямое финансирование за продукцию, секторальные инвестиции, а также новая финансовая политика с целью развития инфраструктуры и логистики в сельской местности.

Стратегия будет поддерживать программы инвестиций, проекты для которых будут предлагаться представителями аграрного бизнеса.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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