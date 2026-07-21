theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
21 Июля 2026, 19:50
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Прокуратура отказалась открывать расследование против Раду Мариана по делу MoldATSA

Лидер PNM Драгош Галбур заявил, что прокуратура отказалась открывать расследование в отношении Раду Мариана после его заявления о возможном злоупотреблении влиянием при назначении бывшего главы MoldATSA Думитру Вангели.

Прокуратура отказалась открывать расследование против Раду Мариана по делу MoldATSA.
Прокуратура отказалась открывать расследование против Раду Мариана по делу MoldATSA.

По словам Галбура, прокуроры решили не рассматривать обращение о возможной причастности парламентария к процессу назначения Вангели на должность руководителя предприятия, отвечающего за безопасность воздушного движения, передает stiri.md со ссылкой на independent.md

6 июля Драгoш Галбур сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру, потребовав проверить возможные действия, предусмотренные статьей 326 частью (1) Уголовного кодекса, которая касается торговли влиянием.

«Обязанность прокуратуры — полностью, объективно и всесторонне проверить, как человек с неподтвержденным резюме оказался во главе стратегического государственного предприятия и была ли рекомендация депутата от PAS обычной “характеристикой” или вмешательством, имеющим признаки уголовного преступления. Государственные должности и предприятия больше нельзя рассматривать как партийную собственность», — заявил тогда лидер PNM.

После подачи заявления депутат от PAS Раду Мариан отверг обвинения, назвав этот шаг «политическим пиаром» и «юридическим абсурдом».

«Я не оказывал никакого влияния или давления для назначения Думитру Вангели на должность. Я предоставил рекомендацию в виде резюме. И все», — заявил депутат.

Скандал вокруг MoldATSA разгорелся после публикации 18 июня расследования Ziarul de Gardă, согласно которому бывший директор предприятия Думитру Вангели якобы указал в своем резюме недостоверную информацию об образовании и профессиональном опыте в Канаде. После этих разоблачений он был уволен.

Позже Раду Мариан признал, что рекомендовал Вангели на должность директора MoldATSA, заявив, что знал его с детства и предложил его кандидатуру, учитывая опыт в авиационной сфере. При этом депутат уточнил, что между ними не было близких дружеских отношений.

На фоне скандала 29 июня Раду Мариан объявил об отставке с должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, объяснив это тем, что вся эта ситуация повлияла на доверие к команде, частью которой он является.

Прокуратура отказалась открывать расследование против Раду Мариана по делу MoldATSA

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте