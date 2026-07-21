Прокуратура отказалась открывать расследование против Раду Мариана по делу MoldATSA.

Лидер PNM Драгош Галбур заявил, что прокуратура отказалась открывать расследование в отношении Раду Мариана после его заявления о возможном злоупотреблении влиянием при назначении бывшего главы MoldATSA Думитру Вангели.

По словам Галбура, прокуроры решили не рассматривать обращение о возможной причастности парламентария к процессу назначения Вангели на должность руководителя предприятия, отвечающего за безопасность воздушного движения, передает stiri.md со ссылкой на independent.md

6 июля Драгoш Галбур сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру, потребовав проверить возможные действия, предусмотренные статьей 326 частью (1) Уголовного кодекса, которая касается торговли влиянием.

«Обязанность прокуратуры — полностью, объективно и всесторонне проверить, как человек с неподтвержденным резюме оказался во главе стратегического государственного предприятия и была ли рекомендация депутата от PAS обычной “характеристикой” или вмешательством, имеющим признаки уголовного преступления. Государственные должности и предприятия больше нельзя рассматривать как партийную собственность», — заявил тогда лидер PNM.

После подачи заявления депутат от PAS Раду Мариан отверг обвинения, назвав этот шаг «политическим пиаром» и «юридическим абсурдом».

«Я не оказывал никакого влияния или давления для назначения Думитру Вангели на должность. Я предоставил рекомендацию в виде резюме. И все», — заявил депутат.

Скандал вокруг MoldATSA разгорелся после публикации 18 июня расследования Ziarul de Gardă, согласно которому бывший директор предприятия Думитру Вангели якобы указал в своем резюме недостоверную информацию об образовании и профессиональном опыте в Канаде. После этих разоблачений он был уволен.

Позже Раду Мариан признал, что рекомендовал Вангели на должность директора MoldATSA, заявив, что знал его с детства и предложил его кандидатуру, учитывая опыт в авиационной сфере. При этом депутат уточнил, что между ними не было близких дружеских отношений.

На фоне скандала 29 июня Раду Мариан объявил об отставке с должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, объяснив это тем, что вся эта ситуация повлияла на доверие к команде, частью которой он является.