Табурчану вернула все зарплаты, полученные в MoldATSA: механизм держат в тайне.

MoldATSA подтверждает, что бывшая сотрудница предприятия Анастасия Табурчану полностью вернула на счет учреждения все зарплаты, полученные за период трудовых отношений.

Информация содержится в официальном ответе, направленном bani.md, передает rupor.md

«Подтверждаем перевод госпожой Анастасией Табурчану на банковский счет ГП MoldATSA денежных средств, представляющих сумму зарплатных выплат, полученных ею за весь период трудовых отношений», — уточняет предприятие.

При этом MoldATSA пока отказывается предоставить детали о юридическом механизме возврата денег, назначении полученных сумм или о том, как они были отражены в бухгалтерском учете предприятия.

Учреждение объясняет, что эта информация сможет быть обнародована только после завершения проверок, которые проводят Ревизионная комиссия и Финансовая инспекция. Сейчас они продолжаются.

По данным MoldATSA, преждевременное раскрытие запрошенной информации может повлиять на нормальное проведение проверок, в том числе на процесс сбора и оценки доказательств и документов, изучаемых компетентными органами.

Кроме того, предприятие ссылается на положения Закона о доступе к информации общественного интереса и Закона о защите персональных данных, утверждая, что доступ к информации, которая является предметом процедур контроля, может быть ограничен на период их проведения.

MoldATSA уточняет, что сможет сообщить дополнительную информацию только после завершения проверок и в той мере, в какой выводы компетентных органов позволят ее раскрыть с соблюдением правовых норм.