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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Июня 2026, 17:44
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В Румынии угрожают "крупнейшей в истории" забастовкой работников скорой помощи

В Румынии к забастовке медиков присоединятся работники скорой помощи, в профсоюзе угрожают, что это может стать крупнейшим протестом в истории.

В Румынии угрожают &#34;крупнейшей в истории&#34; забастовкой работников скорой помощи.
В Румынии угрожают "крупнейшей в истории" забастовкой работников скорой помощи.

Национальный профсоюз работников экстренной медицинской помощи FNSAR заявил, что их члены планируют присоединиться к протестам медиков против нового закона о заработных платах, и это может стать "крупнейшим протестом в истории", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По их словам, в текущей версии проект закона приведет к значительному уменьшению их фактической заработной платы и отменяет бонусы за работу в праздничные дни, опасные условия работы и тому подобное.

"Окончательное решение о дате протеста и соответствующей логистике будет принято после завершения консультаций с представителями Национального фонда здоровья и Министерства здравоохранения", – добавили в профсоюзе.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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