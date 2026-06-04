В Румынии угрожают "крупнейшей в истории" забастовкой работников скорой помощи.

Национальный профсоюз работников экстренной медицинской помощи FNSAR заявил, что их члены планируют присоединиться к протестам медиков против нового закона о заработных платах, и это может стать "крупнейшим протестом в истории", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По их словам, в текущей версии проект закона приведет к значительному уменьшению их фактической заработной платы и отменяет бонусы за работу в праздничные дни, опасные условия работы и тому подобное.

"Окончательное решение о дате протеста и соответствующей логистике будет принято после завершения консультаций с представителями Национального фонда здоровья и Министерства здравоохранения", – добавили в профсоюзе.