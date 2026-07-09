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jurnal.md logojurnal
9 Июля 2026, 13:16
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Сотрудники офиса внешней помощи при Минфине получили почти 7,7 млн леев за год

Скандал вокруг высоких зарплат в госсекторе продолжается. Новый анализ деклараций о доходах показывает, что значительные выплаты получают сотрудники не только крупных предприятий, но и подразделений различных министерств.

Сотрудники офиса внешней помощи при Минфине получили почти 7,7 млн леев за год.
Сотрудники офиса внешней помощи при Минфине получили почти 7,7 млн леев за год.

Один из таких примеров — Офис управления внешней помощью, находящийся в подчинении Министерства финансов. Более десяти сотрудниц подразделения за один год получили в общей сложности почти 7,7 млн леев, пишет jurnal.md

Директор Офиса управления программами внешней помощи Раиса Кантемир задекларировала за 2025 год доходы в размере более 2,3 млн леев. Она получила зарплату в 999 783 лея, то есть около 83 315 леев в месяц. Самая крупная сумма в декларации указана в категории «другие источники» — 1 317 759 леев. Это доход от пенсии. Раиса Кантемир также владеет квартирой площадью 114 квадратных метров стоимостью 1 204 506 леев.

У Кантемир есть сразу четыре заместителя. Одна из них — Мария Вылку. В 2025 году она задекларировала доходы более чем на 5,5 млн леев. Из них 708 379 леев составила зарплата, то есть около 59 тысяч леев в месяц, а более 2 млн леев — дивиденды от компании Tehnovin SA. Еще почти 30 тысяч леев она получила в виде дивидендов от банка, а более 8 тысяч леев — в качестве процентов по банковскому вкладу.

Еще одна заместительница — Алла Ротару. В 2025 году она также получила значительные доходы. В общей сложности ее семья заработала более 3,1 млн леев, не считая пособий и суточных выплат. От офиса она получила годовую зарплату в размере 685 768 леев, тогда как один из членов ее семьи получил чистую зарплату в размере 2 408 491 лея от Национального банка Молдовы. На банковских счетах Алла Ротару хранит 930 тысяч леев.

Впечатляющий доход в 2025 году также получила начальник финансового отдела офиса Лилия Цап. В декларации она указала доходы в размере 912 268 леев, что эквивалентно примерно 76 тысячам леев в месяц. Других источников дохода она не указала.

В учреждении также работают еще две руководительницы — Вероника Журмински, глава управления государственного перекредитования, которая в 2025 году получила зарплату в размере 689 048 леев, и Ирина Постолаки, глава управления реализации проектов, получившая 912 378 леев.

Еще четыре должности занимают главные консультанты по инвестиционным проектам. Речь идет о Марчеле Михаиле, Елене Фокша, Евгении Негруце и Юлии Максимовой. Их годовые зарплаты составляют от 490 до 600 тысяч леев. Главные бухгалтеры финансового отдела Ярослава Бутук и Ина Балан получили более 600 тысяч леев каждая.

Источник
jurnal.md logojurnal
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