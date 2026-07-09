Сотрудники офиса внешней помощи при Минфине получили почти 7,7 млн леев за год.

Скандал вокруг высоких зарплат в госсекторе продолжается. Новый анализ деклараций о доходах показывает, что значительные выплаты получают сотрудники не только крупных предприятий, но и подразделений различных министерств.

Один из таких примеров — Офис управления внешней помощью, находящийся в подчинении Министерства финансов. Более десяти сотрудниц подразделения за один год получили в общей сложности почти 7,7 млн леев, пишет jurnal.md

Директор Офиса управления программами внешней помощи Раиса Кантемир задекларировала за 2025 год доходы в размере более 2,3 млн леев. Она получила зарплату в 999 783 лея, то есть около 83 315 леев в месяц. Самая крупная сумма в декларации указана в категории «другие источники» — 1 317 759 леев. Это доход от пенсии. Раиса Кантемир также владеет квартирой площадью 114 квадратных метров стоимостью 1 204 506 леев.

У Кантемир есть сразу четыре заместителя. Одна из них — Мария Вылку. В 2025 году она задекларировала доходы более чем на 5,5 млн леев. Из них 708 379 леев составила зарплата, то есть около 59 тысяч леев в месяц, а более 2 млн леев — дивиденды от компании Tehnovin SA. Еще почти 30 тысяч леев она получила в виде дивидендов от банка, а более 8 тысяч леев — в качестве процентов по банковскому вкладу.

Еще одна заместительница — Алла Ротару. В 2025 году она также получила значительные доходы. В общей сложности ее семья заработала более 3,1 млн леев, не считая пособий и суточных выплат. От офиса она получила годовую зарплату в размере 685 768 леев, тогда как один из членов ее семьи получил чистую зарплату в размере 2 408 491 лея от Национального банка Молдовы. На банковских счетах Алла Ротару хранит 930 тысяч леев.

Впечатляющий доход в 2025 году также получила начальник финансового отдела офиса Лилия Цап. В декларации она указала доходы в размере 912 268 леев, что эквивалентно примерно 76 тысячам леев в месяц. Других источников дохода она не указала.

В учреждении также работают еще две руководительницы — Вероника Журмински, глава управления государственного перекредитования, которая в 2025 году получила зарплату в размере 689 048 леев, и Ирина Постолаки, глава управления реализации проектов, получившая 912 378 леев.

Еще четыре должности занимают главные консультанты по инвестиционным проектам. Речь идет о Марчеле Михаиле, Елене Фокша, Евгении Негруце и Юлии Максимовой. Их годовые зарплаты составляют от 490 до 600 тысяч леев. Главные бухгалтеры финансового отдела Ярослава Бутук и Ина Балан получили более 600 тысяч леев каждая.