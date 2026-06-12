Минфин: Пониженные ставки НДС обходятся бюджету в 20 млрд леев в год.

Согласно Налоговой политике на 2027 год, разработанной Министерством финансов, так называемый «policy gap» (политический разрыв в монетарной политике), возникший из-за пониженных ставок и льгот по НДС оценивается в 21,1 миллиарда леев — это 6,5% ВВП. В целом разница между теоретическими и фактически собранными доходами от НДС достигает 28,9 миллиарда леев в год. Из этой суммы более 20 миллиардов приходится на действующие налоговые льготы, пишет bani.md

Авторы реформы считают, что текущая система неэффективна и непропорционально выгодна людям с высокими доходами. По данным Министерства финансов, преимущества пониженных ставок НДС распределяются регрессивно: богатые домохозяйства больше потребляют и получают в абсолютных цифрах большие налоговые послабления, чем уязвимые слои населения.

«Снижение НДС создаёт дыру в размере более 20 миллиардов леев», — говорится в документе, который предлагает унифицировать ставки и сократить количество налоговых исключений.

Вместо льгот по НДС правительство намерено ввести механизмы прямой компенсации населению. Среди предлагаемых мер — ежемесячный стимул за работу до 500 леев для трудоустроенных и выплаты не менее 200 леев на каждого ребёнка на иждивении.

В Министерстве финансов утверждают, что дополнительная выплата в 200 леев в месяц компенсирует последствия унификации НДС для как минимум 80% населения и будет справедливее, чем сохранение пониженных ставок.