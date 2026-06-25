Сотни тракторов блокируют национальные трассы и направляются к таможне.

Напряженность в агропромышленном секторе достигла своего пика после массовой акции протеста, организованной в среду, 24 июня 2026 года.

Несмотря на то, что сезонные сельскохозяйственные работы идут полным ходом, более 250 тракторов и сотни фермеров из 21 района страны заблокировали несколько национальных трасс, передает noi.md

Согласно официальному заявлению ассоциации Forța Fermierilor, производители сельскохозяйственной продукции категорически протестуют против намерения правительства повысить ставку НДС до 20% для сельскохозяйственной продукции. Помимо сохранения налоговых льгот, фермеры требуют прямых выплат за гектар для микро-, малых и средних фермеров (по зерновым и масличным культурам), а также полного (100%) возмещения акцизных сборов за текущий год.

Параллельно с демонстрациями на территории страны в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности состоялось экстренное совещание с участием соответствующих ассоциаций для выработки единой позиции. Все присутствующие организации единогласно отклонили повышение налогов: «Все ассоциации единогласно отклонили идею повышения НДС до 20% на сельскохозяйственную продукцию и основные продукты питания. Подавляющее большинство структур твердо проголосовали за сохранение НДС на текущем уровне в 8%», — заявляют представители Forța Fermierilor.

Фермеры потребовали от министра сельского хозяйства публично занять эту позицию, предупреждая, что возможное повышение разорит производителей и приведет к росту цен на продукты питания по цепочке поставок, напрямую ударив по потребителям. Хотя министр пообещала, что заключение ведомства поддержит сохранение сниженной ставки в 8%, фермеры охарактеризовали его как «нерешительное» в публичных заявлениях. Фермеры обвиняют Министерство финансов в жесткости, утверждая, что ведомство не хочет отказаться от ставки в 20% и пытается навязать сложные альтернативные механизмы.

«Фермеры знают позицию министра финансов, который категорически не хочет отказываться от идеи повышения НДС до 20% и прибегает к различным уловкам, таким как обратное налогообложение. В принципе, это не меняет ситуацию для производителей и представляет собой крайне сложную процедуру. Даже Ассоциация экспортеров зерна подтвердила, что любое повышение НДС, независимо от того, кто будет платить, в конечном итоге ляжет на плечи фермеров», — говорится в заявлении.

Несмотря на то, что ассоциация называет «постоянным процессом запугивания», производители сельскохозяйственной продукции решили не сдаваться.

Сегодня значительная часть мобилизованной сельскохозяйственной техники будет стратегически переброшена на несколько таможенных пунктов страны. Учитывая текущую блокаду и риск эскалации блокады на границе, ассоциация Forța Fermierilor официально просит провести сегодня экстренное совещание с председателем парламента и президентом страны для определения незамедлительных решений по урегулированию кризиса.