Фермеры требуют диалога и грозят вывести на улицы тракторы и сельхозтехнику.

Ассоциация фермеров «Сила фермеров» заявляет о готовности возобновить протесты, поскольку они недовольны отсутствием диалога с властями и намерением правительства повысить НДС на сельскохозяйственную продукцию до 20%.

Это решение было принято на заседании Совета организации, состоявшемся 16 июня, где был проанализирован порядок рассмотрения требований и предложений фермеров, передает bani.md

По словам представителей ассоциации, хотя Министерство сельского хозяйства обещало провести обсуждения к середине июня, они так и не состоялись. В то же время фермеры критикуют проект бюджетно-фискальной политики, предусматривающий повышение ставки НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 20% начиная с 1 октября 2026 года.

Ассоциация напоминает, что 12 июня фермеры из нескольких районов вышли на протест с сельскохозяйственной техникой, но эта акция не вызвала реакции со стороны властей: «В ответ на затягивание процесса и высокомерное отношение со стороны властей фермеры из некоторых районов, независимо от политических взглядов и членства в профессиональных ассоциациях, вышли 12 июня на протест с сельскохозяйственной техникой. К сожалению, эти действия также не вызвали реакции правительства».

После встречи Совет «Силы фермеров» решил запросить рабочую встречу с министрами сельского хозяйства и финансов для обсуждения требований организации. При этом в течение следующих семи дней члены Совета намерены организовать на территории встречи с депутатами правящей партии для решения вопроса НДС в сельском хозяйстве.

Фермеры предупреждают, что в отсутствие конкретных подвижек 24 июня может быть организована масштабная региональная акция протеста, в которой фермеры могут принять участие с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой.