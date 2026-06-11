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stiri.md logostiri
11 Июня 2026, 10:36
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Фермеры из Резинского района присоединятся к протестам 12 июня

Фермеры начнут забастовку в пятницу, 12 июня, став таким образом третьей группой фермеров, объявивших об акциях протеста, после фермеров из Фалештского и Кагульского районов.

Фермеры из Резинского района присоединятся к протестам 12 июня.
Фермеры из Резинского района присоединятся к протестам 12 июня.

По данным ассоциации «Сила фермеров», протестующие разместят свою сельскохозяйственную технику и оборудование на трассе Оргеев – Резина, недалеко от въезда в село Бушэука, с 09:00 до 14:00, передает stiri.md

Ассоциация «Сила фермеров» заявляет, что фермеры из Резины присоединяются к общим требованиям, сформулированным фермерами, которые будут протестовать 12 июня в нескольких районах страны.

Таким образом, фермеры требуют, начиная с 2027 года, предоставления прямых выплат за гектар микро-, малым и средним фермерским хозяйствам за все обрабатываемые пахотные земли, особенно под зерновые и масличные культуры. Еще одно требование — отказ от повышения ставки НДС до 20% для сельскохозяйственной продукции. Одновременно фермеры требуют полного возмещения в 2026 году акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельскохозяйственных работах.

Параллельно Ассоциация фермеров также опубликовала заявление, подписанное сельскохозяйственными производителями из Резинского района и адресованное руководству страны. В документе фермеры заявляют, что положение микро-, малых и средних фермерских хозяйств «почти катастрофическое», поскольку четыре из последних пяти лет были затронуты стихийными бедствиями, энергетическими кризисами и увеличением импорта. По их словам, ситуация усугубляется повышением цен на топливо более чем на 60%, перспективой повышения НДС на сельскохозяйственную продукцию и, как они утверждают, недостаточной поддержкой производителей зерновых и масличных культур.

В своем заявлении фермеры также просят о других мерах поддержки. К ним относятся частичное возмещение НДС на дизельное топливо, используемое в сельскохозяйственных работах, привлечение европейских фондов для оказания прямой поддержки фермерам, сохранение банковских процентных субсидий в 2026 году, введение прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, определение механизма рефинансирования для фермеров, испытывающих финансовые трудности, и прекращение процесса создания сельскохозяйственных палат.

Подписавшие документ предупреждают, что в отсутствие конкретных действий со стороны властей по реализации запрашиваемых мер они оставляют за собой право продолжать протесты.

Источник
stiri.md logostiri
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