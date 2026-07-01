Сорин Гузган намерен подать в суд на Ренато Усатого за клевету.

Сорин Гузган намерен подать в суд на лидера «Нашей партии» Ренато Усатого за распространение, по его мнению, ложной и порочащей информации.

Поводом стали публичные заявления Усатого, в которых он связал Гузгана с предполагаемой преступной деятельностью, связанной с кол-центрами и телефонным мошенничеством. Гузган уже направил досудебную претензию, в которой требует опровергнуть эти заявления, принести публичные извинения, прекратить их распространение и удалить материалы, содержащие спорные высказывания. На данный момент Ренато Усатый ситуацию не прокомментировал, пишет unimedia.info

В направленной Усатому досудебной претензии Сорин Гузган называет его заявления клеветническими и утверждает, что его необоснованно связали с предполагаемой преступной деятельностью, в том числе с телефонным мошенничеством.

Адвокат заявляет, что эти обвинения являются «неподтвержденными утверждениями о фактах» и не основаны ни на одном судебном решении, постановлении или ином акте, вынесенном компетентным органом. По его словам, при отсутствии каких-либо официальных доказательств подобные публичные заявления наносят серьезный ущерб его чести, достоинству и профессиональной репутации.

В связи с этим Гузган требует публичного опровержения распространенной информации, удаления материалов с оспариваемыми заявлениями, а также публикации официальных извинений на платформах, администрируемых Ренато Усатым.

Согласно досудебной претензии, если требования не будут выполнены в установленный законом срок, Гузган оставляет за собой право обратиться в суд.

Напомним, что ранее Ренато Усатый заявил, что Сорин Гузган присутствовал на парламентских слушаниях 12 июня, посвященных телефонному мошенничеству, однако, по его словам, был выведен из зала по требованию представителей правоохранительных органов.

Политик также утверждал, что адвокат якобы является объектом расследований спецслужб ряда европейских государств из-за предполагаемых связей с мошенническими кол-центрами, и обвинил депутата PAS Раду Мариана в близких отношениях с ним.