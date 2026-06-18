Усатый о телефонных мошенниках: У меня есть доказательства, что схему покрывали в Молдове.

Ренато Усатый заявил, что схему телефонного мошенничества в Молдове покрывали депутаты прежнего и нынешнего парламентов, продвигая нужные преступникам законы. Конкретные имена политик называть не стал.

Вице-председатель Комиссии по нацбезопасности Ренато Усатый утверждает, что установил имена лиц, которые якобы покрывали масштабную схему телефонного мошенничества. В этом контексте он готовит обращения в Генеральную прокуратуру, НАЦ и зарубежные силовые структуры. В то же время лидер «Нашей партии» заявляет, что проводит собственное расследование и получил доступ к базам данных и внутренним перепискам группировки, деятельность которой он изучает, пишет agora.md

По словам Усатого, проанализированная на данный момент информация указывает на более чем 102 000 жертв в Республике Молдова и ущерб в размере около 55 миллионов долларов. Он утверждает, что обработанные данные представляют собой лишь часть инфраструктуры, использовавшейся предполагаемой сетью.

«Сегодня мы ведем переговоры с прокуратурой, с прокуратурами нескольких европейских стран, поскольку то, что я представил вчера на основе обработанной информации, — это первый миллион жертв из стран ЕС и Республики Молдова. Вы видели, что из Республики Молдова это около 102 000 человек. Сумма мошенничества в Республике Молдова составляет 55 миллионов долларов, почти миллиард леев. В европейских странах, как вы видели, общая сумма составляет почти миллиард долларов»,— заявил Ренато Усатый.

Депутат заявил, что готовит два отдельных обращения: одно — для правоохранительных органов Республики Молдова, другое — для зарубежных властей. Он утверждает, что располагает информацией, указывающей на то, что схему покрывали официальные лица из Молдовы.

«Я готовлю обращение, которое будет направлено в Генеральную прокуратуру, директору НАЦ, в Антикоррупционную прокуратуру. Это касается преступной схемы — где находятся CID (идентификаторы вызывающего абонента), программное обеспечение и все остальное. Я могу им очень помочь. Но я также делаю отдельное обращение за пределы страны. Почему? Потому что у меня уже есть доказательства того, что кто-то покрывал эту схему в Республике Молдова. Кто-то создавал и продвигал законодательные предпосылки. Речь идет о депутатах как из прежнего парламента, так и из нынешнего. Но пока без имен»,— заявил Ренато Усатый.

Усатый также утверждает, что получил доступ к внутренней информации предполагаемой сети и расследует в том числе связи с чиновниками и высокопоставленными лицами из Республики Молдова.

«У меня есть доступ не только к базе мошенников, но и к секретному чату, где они обмениваются мнениями о жертвах, передают друг другу жертв, отчитываются, какие жертвы стали курьерами, и хвастаются, в какой стране власти их покрывают. Что касается имен причастных лиц из Республики Молдова, я уже начал обсуждения с коллегами из других стран. Я имею в виду силовые структуры. И я пойду к ним с обращением, с именами наших чиновников, которые были вовлечены», — заявил лидер «Нашей партии».