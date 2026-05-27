НОН выявил у директора Drumuri Căușeni необоснованное имущество на 418 тысяч леев.

Разница между доходами и приобретенным имуществом была установлена за период с 3 сентября по 19 декабря 2024 года, сообщили в НОН, передает rupor.md

Инспектор по неподкупности намерен передать дело в суд, чтобы добиться конфискации необоснованного имущества.

Из акта НОН следует, что проверка касалась доходов, расходов, наличных средств, банковских операций, недвижимости, автомобилей, кредитов и заявленных пожертвований. Контроль охватил период, когда Сербенко руководил предприятием, а также имущество и расходы членов его семьи.

Одним из ключевых эпизодов стала операция от 3 сентября 2024 года. В этот день Сербенко внес на банковский счет 38 тысяч евро. В банке источником денег были указаны зарплата и средства от продажи недвижимости. Сербенко объяснял происхождение средств продажей квартиры за 15 тысяч евро, кредитами, зарплатными накоплениями, сбережениями и пожертвованиями родственников. Эти деньги, по версии защиты, затем использовали при покупке недвижимости стоимостью 50 тысяч евро.

Инспектор НОН принял часть объяснений, однако усомнился в пожертвованиях, которые якобы поступили от родственников из Лондона. В акте говорится, что данные о пересечении границы не подтверждают возможность передачи наличных в указанные даты. По данным НОН, один из предполагаемых дарителей выехал из Молдовы в Лондон еще в августе 2022 года, а записей о его последующем въезде в страну не обнаружено. По второму дарителю инспектор также установил несоответствие между датами въезда в Молдову и датами, указанными в договорах о пожертвованиях.

В акте отмечается, что эти обстоятельства создают предположение о составлении фиктивных документов для объяснения происхождения наличных средств.

НОН также не принял полностью доводы о кредитах. Инспектор указал, что часть денег, полученных по кредиту в 2023 году, была снята наличными, но с учетом последующих расходов, включая покупку автомобиля BMW 320GT, нельзя достоверно подтвердить, что эти средства сохранились и позже пошли на покупку недвижимости.

По итогам проверки НОН установил существенную разницу между доходами и имуществом семьи Сербенко в размере 418 401 лей. В акте также предусмотрено прекращение трудовых или служебных отношений с Сербенко в соответствии с законом. После того как акт станет окончательным, он может быть лишен права занимать публичные должности сроком на 3 года. Акт НОН пока не является окончательным и может быть обжалован.