Служебное расследование против полицейских, подозреваемых в коррупции, приостановлено

По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, следствие приостановлено из-за процессуальных ограничений, наложенных органом уголовного преследования.

«Было инициировано служебное расследование в связи с совершением дисциплинарного проступка, однако, учитывая, что нет возможности вступить в контакт с этими лицами, поскольку они находятся под определёнными ограничительными мерами, установленными органом уголовного преследования, в данном случае служебное расследование было приостановлено до момента, когда этих лиц можно будет допросить. Часть действий уже была выполнена, но остаётся завершение, однако, чтобы не нарушать сроки, расследование было приостановлено в связи с их задержанием и арестом», — заявил глава ГИП, сообщает unimedia.info

На вопрос, остаются ли пятеро сотрудников действующими полицейскими, Чернэуцану ответил, что юридически они сохраняют статус сотрудников, но отстранены от должностей.

«Они отстранены от должностей, то есть не получают зарплату и не имеют прав и льгот, связанных с отпусками и так далее. Их деятельность приостановлена», — уточнил он.

«До тех пор, пока суд не вынесет решение или пока вы не сможете завершить расследование?» — спросили Чернэуцану.

«До тех пор, пока мы сможем завершить расследование, то есть пока не появится возможность допросить и опросить этих лиц для его завершения», — добавил он.

Напомним, в конце апреля шесть сотрудников инспектората полиции Ботаники были задержаны по делу о пассивной и активной коррупции, совершённой при отягчающих обстоятельствах.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, вечером 21 апреля 2026 года правоохранители провели более 30 обысков в различных местах столицы, в том числе в служебных кабинетах сотрудников инспектората полиции столичного сектора Ботаника.

После обысков начальник отдела и ещё пятеро сотрудников были задержаны и помещены под арест на 72 часа.

Следователи утверждают, что эти лица систематически требовали и получали деньги в размере от 3 000 до 10 000 долларов — как наличными, так и в виртуальной валюте. По версии следствия, средства поступали от лиц, причастных к употреблению и незаконному обороту наркотиков.