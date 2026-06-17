theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
17 Июня 2026, 13:16
11 402
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Служебное расследование против полицейских, подозреваемых в коррупции, приостановлено

По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, следствие приостановлено из-за процессуальных ограничений, наложенных органом уголовного преследования.

Служебное расследование против полицейских ИП Ботаники приостановлено.
Служебное расследование против полицейских ИП Ботаники приостановлено.

«Было инициировано служебное расследование в связи с совершением дисциплинарного проступка, однако, учитывая, что нет возможности вступить в контакт с этими лицами, поскольку они находятся под определёнными ограничительными мерами, установленными органом уголовного преследования, в данном случае служебное расследование было приостановлено до момента, когда этих лиц можно будет допросить. Часть действий уже была выполнена, но остаётся завершение, однако, чтобы не нарушать сроки, расследование было приостановлено в связи с их задержанием и арестом», — заявил глава ГИП, сообщает unimedia.info

На вопрос, остаются ли пятеро сотрудников действующими полицейскими, Чернэуцану ответил, что юридически они сохраняют статус сотрудников, но отстранены от должностей.

«Они отстранены от должностей, то есть не получают зарплату и не имеют прав и льгот, связанных с отпусками и так далее. Их деятельность приостановлена», — уточнил он.

«До тех пор, пока суд не вынесет решение или пока вы не сможете завершить расследование?» — спросили Чернэуцану.

«До тех пор, пока мы сможем завершить расследование, то есть пока не появится возможность допросить и опросить этих лиц для его завершения», — добавил он.

Напомним, в конце апреля шесть сотрудников инспектората полиции Ботаники были задержаны по делу о пассивной и активной коррупции, совершённой при отягчающих обстоятельствах.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, вечером 21 апреля 2026 года правоохранители провели более 30 обысков в различных местах столицы, в том числе в служебных кабинетах сотрудников инспектората полиции столичного сектора Ботаника.

После обысков начальник отдела и ещё пятеро сотрудников были задержаны и помещены под арест на 72 часа.

Следователи утверждают, что эти лица систематически требовали и получали деньги в размере от 3 000 до 10 000 долларов — как наличными, так и в виртуальной валюте. По версии следствия, средства поступали от лиц, причастных к употреблению и незаконному обороту наркотиков.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте