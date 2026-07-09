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realitatea.md logorealitatea
9 Июля 2026, 10:50
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Гросу о скандалах вокруг представителей PAS: За этим стоит Плахотнюк

Об этом лидер PAS и председатель парламента заявил журналистам перед началом заседания парламента.

Гросу о скандалах вокруг представителей PAS: За этим стоит Плахотнюк.
Гросу о скандалах вокруг представителей PAS: За этим стоит Плахотнюк.

«Моя интуиция подсказывает мне, что следы этой кампании ведут в одну камеру учреждения с номером 13. Там находится человек, у которого сейчас очень много свободного времени и который не тратит его зря. Сейчас этот человек ожидает решения по апелляции и находится, думаю, в периоде, полном энергии, и не теряет времени», — заявил Игорь Гросу перед заседанием парламента.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк был приговорен к 19 годам лишения свободы по уголовному делу, известному как «банковская афера». Приговор был вынесен судом Кишинева 22 апреля 2026 года и может быть обжалован.

В настоящее время Плахотнюк находится в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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