Случаи ЛОР-заболеваний удваиваются летом: врачи рекомендуют проявлять осторожность.

Число пациентов, обращающихся к врачу с такими проблемами ЛОР-органов, как отит, ринит, риносинусит или боли в горле, удваивается в жаркое время года.

По данным Института неотложной медицины (IMU), возникновению этих заболеваний способствуют высокие температуры, купание, кондиционирование воздуха и сезонная аллергия, передает ipn.md

Отоларинголог Анна-Мария Кирияк из IMU предупреждает, что такие симптомы, как боль в ухе, ощущение заложенности уха или снижение слуха, нельзя игнорировать. В жаркий период скопление влаги в слуховом канале может вызвать воспаление, а отсутствие своевременного лечения способно привести к осложнениям.

Специалист уточняет, что аллергический ринит зачастую путают с простудой. Постоянное чихание, зуд в носу или глазах и частая заложенность носа могут указывать на аллергию. Врач рекомендует избегать самолечения и обращаться к специалисту, если симптомы не проходят или ухудшаются.

Заболевания ЛОР-органов, которые не вылечены должным образом, могут привести к серьёзным осложнениям, в том числе к менингеальным или менингоэнцефалическим. Для профилактики специалисты рекомендуют тщательно удалять влагу из ушей после купания, избегать длительного пребывания на холодном воздухе и обращаться к врачу при сохранении симптомов.