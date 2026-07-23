Еще 916 кандидатов сдали БАК: общий показатель вырос до 81,78%.

По предварительным итогам дополнительной сессии экзамены на степень бакалавра сдали еще 916 кандидатов. Общее число сдавших БАК в 2026 году достигло 15 078 человек, а показатель вырос до 81,78%.

В дополнительной сессии зарегистрировались 2 967 человек из 4 275 кандидатов, которые не сдали экзамены во время основной сессии либо не участвовали в ней по уважительным причинам, передает rupor.md

Среди лицеистов БАК сдали 422 человека из 859, показатель составил 49,12%. В колледжах и центрах передового опыта экзамены сдал 291 кандидат из 1 143, или 25,45%. В университетах экзамены сдали 17 человек из 100, среди экстернов — 60 из 138, а среди должников прошлых лет — 126 из 727.

После дополнительной сессии показатель сдачи среди выпускников лицеев достиг 96,01%. Всего БАК сдали 11 413 лицеистов. В колледжах и центрах передового опыта показатель составил 66,42%, в университетах — 60,08%, среди экстернов — 70,96%.

По окончательным итогам основной сессии БАК сдали 14 162 кандидата из 18 437. Тогда общий показатель составлял 76,81%.

Проверенные работы и выставленные баллы доступны 23 и 24 июля на платформе bac.gov.md. В эти же дни с 09:00 до 18:00 кандидаты могут подать апелляции. Окончательные результаты дополнительной сессии объявят 28 июля.