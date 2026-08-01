Ситуация с уровнем воды в большинстве рек Молдовы ухудшается.

Тенденция к снижению уровня воды в реках сохранится в период с 1 по 7 августа. Об этом предупреждает орган метеорологии и экологического мониторинга Республики Молдова.

В отношении большинства речных бассейнов страны действуют гидрологические предупреждения различных уровней – от «желтого» до «оранжевого» кода, передает logos-pres.md

На реке Днестр в секторе Наславча-Дубэсарь действует «желтый» код» — уровень воды составляет 30–40% от многолетних среднемесячных значений. В секторе Дубэсарь-Тудора установлен «оранжевый» код» — уровень воды около 30% и ниже. На всем молдавском участке реки Прут также действует «оранжевый код».

На нескольких небольших реках ситуация остается критической. Несколько лучше ситуация с реками Реут, Бык и Лунга — действует «желтый код», на них уровень воды колеблется в пределах 35-45% от многолетних среднемесячных значений.



