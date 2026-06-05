«Сила фермеров»: Минсельхоз согласился с тремя ключевыми требованиями фермеров.

В ассоциации сообщили, что на этой неделе провели подробные переговоры с главой министерства сельского хозяйства Людмилой Катлабугой. После обсуждений министр, как утверждает «Сила фермеров», согласилась с тремя ключевыми требованиями, пишет rupor.md

Речь идет о введении с 2027 года прямых выплат за гектар для зерновых и масличных культур, полном возврате акцизов на дизель, использованный для сельхозработ, начиная с 2026 года, а также о недопущении роста налоговой нагрузки на фермеров после возможного повышения НДС до 20%.

По данным ассоциации, министр попросила время до 15 июня, чтобы уточнить детали выполнения этих требований и провести дополнительные обсуждения с министром финансов.

«Сила фермеров» заявила, что приветствует позицию главы министерства и готова продолжать диалог о поддержке микро, малых и средних фермеров в сельской местности.

При этом совет ассоциации единогласно решил активнее информировать аграриев в районах и готовиться в том числе к протестам по примеру европейских фермеров.