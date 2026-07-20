«Сила фермеров» требует проверить рынок топлива на предмет картельного сговора.

Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) бьет тревогу из-за ситуации на оптовом рынке топлива, которая угрожает сорвать текущую уборочную кампанию.

Аграрии жалуются на растущий дефицит дизельного топлива и парадоксальную ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные, пишет rupor.md

По данным Ассоциации, в последние дни поступают многочисленные сигналы от сельхозпроизводителей. Помимо стремительного подорожания горючего, фермеры сталкиваются с тем, что им предлагают покупать дизель по ценам выше, чем на заправках. В некоторых случаях нефтяные компании и вовсе заявляют об отсутствии топлива. В ассоциации подчеркивают, что этот кризис ставит под удар сбор урожая, который сейчас находится в самом разгаре.

В связи со сложившейся ситуацией «Сила фермеров» выдвинула три основных требования: