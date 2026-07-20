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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 11:46
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«Сила фермеров» требует проверить рынок топлива на предмет картельного сговора

Ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) бьет тревогу из-за ситуации на оптовом рынке топлива, которая угрожает сорвать текущую уборочную кампанию.

«Сила фермеров» требует проверить рынок топлива на предмет картельного сговора.
«Сила фермеров» требует проверить рынок топлива на предмет картельного сговора.

Аграрии жалуются на растущий дефицит дизельного топлива и парадоксальную ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные, пишет rupor.md

По данным Ассоциации, в последние дни поступают многочисленные сигналы от сельхозпроизводителей. Помимо стремительного подорожания горючего, фермеры сталкиваются с тем, что им предлагают покупать дизель по ценам выше, чем на заправках. В некоторых случаях нефтяные компании и вовсе заявляют об отсутствии топлива. В ассоциации подчеркивают, что этот кризис ставит под удар сбор урожая, который сейчас находится в самом разгаре.

В связи со сложившейся ситуацией «Сила фермеров» выдвинула три основных требования:

  • От Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) требуют обнародовать данные о запасах нефтепродуктов в стране, уделив особое внимание дизельному топливу.

  • Совет по конкуренции призывают отреагировать по собственной инициативе и проверить оптовый рынок на предмет искусственного создания дефицита компаниями.

  • Аграрии повторно заявили о своем стратегическом требовании: полностью вернуть акцизы на дизельное топливо, закупленное в текущем году и использованное для проведения сельскохозяйственных работ.

Источник
rupor.md logorupor
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