Сильные дожди парализовали движение в Кишиневе и затопили хозяйства в районах страны.

Спасатели уже отработали десятки экстренных вызовов в Дрокиевском, Сорокском, Яловенском, Теленештском и Страшенском районах, передает rupor.md

Основные очаги подтоплений:

Село Грибова (Дрокиевский район): стало эпицентром удара стихии. Здесь зафиксировано больше всего вызовов. Спасатели непрерывно откачивают воду из частных домов, подвалов и с территории пострадавших дворов.

Села Пухой и Ципала (Яловенский район): мобильные бригады ликвидируют последствия затоплений в жилых секторах. Спасатели освобождают из водного плена легковые автомобили и расчищают заблокированные дороги.

В Панашештах из автомобиля эвакуировали четырех человек.



