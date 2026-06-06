6 Июня 2026, 18:51
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Сильные дожди парализовали движение в Кишиневе и затопили хозяйства в районах страны
Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) работают в усиленном режиме по всей стране.
Спасатели уже отработали десятки экстренных вызовов в Дрокиевском, Сорокском, Яловенском, Теленештском и Страшенском районах, передает rupor.md
Основные очаги подтоплений:
Село Грибова (Дрокиевский район): стало эпицентром удара стихии. Здесь зафиксировано больше всего вызовов. Спасатели непрерывно откачивают воду из частных домов, подвалов и с территории пострадавших дворов.
Села Пухой и Ципала (Яловенский район): мобильные бригады ликвидируют последствия затоплений в жилых секторах. Спасатели освобождают из водного плена легковые автомобили и расчищают заблокированные дороги.
В Панашештах из автомобиля эвакуировали четырех человек.