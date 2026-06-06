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rupor.md logorupor
6 Июня 2026, 18:51
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Сильные дожди парализовали движение в Кишиневе и затопили хозяйства в районах страны

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) работают в усиленном режиме по всей стране.

Сильные дожди парализовали движение в Кишиневе и затопили хозяйства в районах страны.
Сильные дожди парализовали движение в Кишиневе и затопили хозяйства в районах страны.

Спасатели уже отработали десятки экстренных вызовов в Дрокиевском, Сорокском, Яловенском, Теленештском и Страшенском районах, передает rupor.md

Основные очаги подтоплений:

Село Грибова (Дрокиевский район): стало эпицентром удара стихии. Здесь зафиксировано больше всего вызовов. Спасатели непрерывно откачивают воду из частных домов, подвалов и с территории пострадавших дворов.

Села Пухой и Ципала (Яловенский район): мобильные бригады ликвидируют последствия затоплений в жилых секторах. Спасатели освобождают из водного плена легковые автомобили и расчищают заблокированные дороги.

В Панашештах из автомобиля эвакуировали четырех человек.


Источник
rupor.md logorupor
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