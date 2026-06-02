theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
2 Июня 2026, 20:22
48
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве участились случаи падения деревьев после проливных дождей

Во вторник, 2 июня 2026 года, в Кишинёве были зарегистрированы четыре случая повреждения деревьев на фоне обильных осадков, которые продолжались в течение всего дня.

В Кишинёве участились случаи падения деревьев после проливных дождей.
В Кишинёве участились случаи падения деревьев после проливных дождей.

Сотрудники муниципального предприятия «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» оперативно выехали на места для устранения последствий и обеспечения безопасности, передает noi.md

Как сообщили представители предприятия, основной причиной повреждения деревьев и падения ветвей стало значительное утяжеление крон. Непрерывный дождь, продолжавшийся более восьми часов, привел к накоплению большого количества влаги на ветвях, что увеличило их вес и стало причиной разрушений. 

Вместе с тем представители предприятия отмечают, что действие метеорологического предупреждения сохраняется и в ближайшие часы. Синоптики прогнозируют дальнейшие осадки, местами сильные, грозы и усиление ветра. 

Муниципальные власти призывают жителей столицы соблюдать повышенную осторожность, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также по возможности отказаться от необязательных поездок во время неблагоприятных погодных условий.

В Кишинёве участились случаи падения деревьев после проливных дождей

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте