В Кишинёве участились случаи падения деревьев после проливных дождей.

Сотрудники муниципального предприятия «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» оперативно выехали на места для устранения последствий и обеспечения безопасности, передает noi.md

Как сообщили представители предприятия, основной причиной повреждения деревьев и падения ветвей стало значительное утяжеление крон. Непрерывный дождь, продолжавшийся более восьми часов, привел к накоплению большого количества влаги на ветвях, что увеличило их вес и стало причиной разрушений.

Вместе с тем представители предприятия отмечают, что действие метеорологического предупреждения сохраняется и в ближайшие часы. Синоптики прогнозируют дальнейшие осадки, местами сильные, грозы и усиление ветра.

Муниципальные власти призывают жителей столицы соблюдать повышенную осторожность, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также по возможности отказаться от необязательных поездок во время неблагоприятных погодных условий.