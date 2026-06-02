Дорожные службы призывают водителей к осторожности из-за сильных дождей.

По сообщению учреждения, на большинстве национальных дорог движение осуществляется по мокрой проезжей части, а прогнозируемые осадки, в том числе сильные ливни, могут вызвать скопление воды на отдельных участках дорог, передает moldpres.md

Дорожные службы предупреждают, что дождь снижает видимость и сцепление с дорожным покрытием, поэтому водителям настоятельно рекомендуется адаптировать скорость к дорожным и метеоусловиям, соблюдать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и избегать рискованных маневров и обгонов.

Водителей также призывают проявлять особое внимание в зонах, где возможно скопление воды.

Дежурные бригады постоянно мониторят состояние дорог и при необходимости оперативно вмешиваются для обеспечения безопасного дорожного движения.